睡前大買特買！最愛夜購5縣市排行出爐　台北夜貓剁手族只排第2

▲網購業者公布618 Top5熱銷商品及上半年平台消費行為觀察。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

618年中慶開跑，消費者把握促銷時機下單補貨，熱賣品類包括日用、保健、3C、家電，甚至是精品黃金，都在暖慶期間衝出買氣，網購業者也趁這波熱度公布熱銷商品榜及上半年消費行為觀察，除了發現夜貓剁手族崛起，六都中就有五個入榜最愛夜購縣市，其中，排行第一的，睡前下單次數超越其他時段1.7倍。

東森購物網618購物節雖然還在暖身階段，但業者觀察活動開跑至今，買氣已成長2.5倍，又以日用、保健兩大類商品最夯，而熱銷Top 4包括JACKY WU日安玩美紅藜麥穀物粉、泰山Cheers EX 強氣泡水、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、東森農場產地直送系列屏東枋山鄉愛文芒果。

迎接年中最大檔期消費，東森購物網推出「樂透金天天抽」、「7-ELEVEN取件送西西里風檸檬咖啡」以及全站滿額送等豐富活動，活動期間挑戰「組隊拼圖拿獎金」，享最高回饋3%樂透金再搶萬元獎金，另外再推「折價券一鍵全領-最高省325」任務，祭出50、100、175等不同面額折價券，限量3000張。618當天特別加碼「整點抽智能風扇」，只要消費滿618元，即可獲得一次抽獎機會。

▲迎接年中618購物節，東森購物網推出一系列豐富活動。（圖／東森購物提供）

Yahoo奇摩購物則是公布618消費趨勢與商品熱銷榜，大促期間高回饋促使高單價3C產品，通膨抗漲拉抬具保值概念的黃金買氣，保健品因大量常備需求成熱賣；Top5商品分別是Sony PlayStation 5主機光碟版God of War Ragnarök同捆組、童樂繪金飾幸運星luckystar黃金金條、Sony可換鏡頭式數位單眼Alpha ILCE-7M4、三星GALAXY A53 5G手機、亞培安素原味。

此外，觀察上半年平台消費行為，發現消費者下單三大高峰分別是睡前9點至隔日凌晨零點、早上10～11點以及下午3～4點，睡前大買特買的「夜貓商機」崛起。有2成網購族特別愛在晚間9點到凌晨零點下單購物，睡前下單次數更是其他時段的1.7倍，高單商品如手機、精品、家電皆是睡前「手滑」的熱門選項。而相較其他時段，25～34歲夜購比例增加最多、平台上「夜購族」以新北市人數最多、居全台之冠，在最愛夜購縣市中排行第一，其次是台北市、台中市、桃園市、高雄市。

瞄準年中補貨的購物熱潮，LINE 購物也針對618推出一系列活動，除了串連超過1,300家站上商店，祭出上千萬件好康優惠商品，並提供期間限定最高LINE POINTS 18%回饋，即日起每日參加限定「集章搶免費機票」活動，前往LINE購物官方帳號，集滿指定章數即有機會獲得價值5萬元、不限航班、航點的國際機票。