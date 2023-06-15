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618年中慶搶銅板美食　香帥芋泥蛋糕、台酒三杯雞麵只要9元

樂天市場618搶銅板美食下殺9元起（圖／樂天市場提供）

▲網購業者精選多款美食推出限時銅板價。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

618年中慶搶折扣，電商通路祭出各式各樣的優惠，讓網購族又有血拼的理由，除了買日用品、美妝保養、3C家電等，吃貨也可以趁大促活動省錢搶購美食飲品，例如有網購平台推出台酒三杯雞麵、盛香珍堅果、香帥芋泥蛋糕限時通通只要9元，用銅板價就可以吃飽飽；花月嵐必吃的大蒜拳骨拉麵，禮盒任兩件共8入只賣618元，現省超過百元，拉麵控在家就能還原店內美味。

618購物節暖身開跑後，東森購物網觀察，活動推出至今，買氣已成長2.5倍，又以日用、保健兩大類商品最夯，熱銷Top 4分別是JACKY WU日安玩美紅藜麥穀物粉、泰山Cheers EX 強氣泡水、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、東森農場產地直送系列屏東枋山鄉愛文芒果。

目前東森購物網推出「樂透金天天抽」、「7-ELEVEN取件送西西里風檸檬咖啡」及全站滿額送等豐富活動，活動期間挑戰「組隊拼圖拿獎金」，享最高回饋3%樂透金再搶萬元獎金，另外再推「折價券一鍵全領-最高省325」任務，祭出50、100、175等不同面額折價券，限量3000張。618當天還有「整點抽智能風扇」特別加碼，只要消費滿618元，即可獲得一次抽獎機會。

東森購物網618購物節（圖／東森購物提供）

▲迎接年中618購物節，東森購物網推出一系列豐富活動。（圖／東森購物提供）

看好618購物節商機，樂天市場即日起再祭出美食下殺優惠助攻買氣，精選多款夏日美食推出9、66、99元的限時銅板價，例如香帥蛋糕芋泥推筒、台酒三杯雞麵、盛香珍堅果、喜之坊圓片牛軋糖、每日優果梅粉葡萄乾等都只要9元，另外，摩斯黃金地瓜爆米花、泰國小老板海苔捲、龍泰加州葡萄三明治餅乾下殺66元，鮮一杯飲品系列包括老舊金山拿鐵咖啡、法式抹茶拿鐵、瑞士熱巧克力、南非國寶奶茶等通通99元。

迎戰年中優惠最大檔，博客來強打消暑新品、曬書市集最低69元起，同時主推「618」專區，3C、美食、美妝日用等眾多商品618元起，其中像是JC咖啡職人浸泡咖啡綜合禮盒只要618元，花月嵐大蒜拳骨拉麵禮盒兩組（4入）任兩件原定價756元，現在也特價618元。蝦皮購物則是攜手茶湯會，推山「四季春蜂蜜拿鐵」、「甘梅愛玉檸檬」兩款聯名消暑手搖飲，於全台門市開賣，購買前出示活動頁面現折5元，6/18當天0～2點上站使用免運券下單，再抽618杯茶湯會指定飲品兌換券。

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