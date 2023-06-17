公墓亂倒廢棄家具　警員深夜「躲墓碑」衝出抓人...2男嚇傻

記者邱中岳／台北報導

北市文山區富德公墓屢次被不肖業者偷倒廢棄物，市長蔣萬安被北市議員徐弘庭質詢「囂張到連監視器都敢偷」，蔣萬安也責請北市警局查獲到案，派出所警員讚多日前往埋伏，終於等到前來偷倒廢棄物的2名男子，從埋伏的墓碑旁衝出來抓人，嚇得2賊乖乖就擒。

警方調查，文山區富德公墓人煙稀少，卻被議員徐弘庭質詢，文山區富德公墓山坡地屢遭不肖業者傾倒廢棄物，而且竟然囂張到連要抓人的監視器都敢偷，北市長蔣萬安也要求北市警方儘速查緝到案，警局也指示文山一分局全力偵辦。

▲北市議員質詢公墓被偷倒廢棄物，警方墓碑旁埋伏逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，偷監視器的竊嫌與偷倒廢棄物的嫌犯並非同一組人，偷監視器的嫌犯在5月份已經遭警方逮捕，並且依照竊盜罪嫌移送辦，警方也持續派人埋伏在富德公墓，以掌握趁機偷倒垃圾、工業廢棄物的嫌犯。

警方在13日深夜11時許，在富德公墓一處墓碑埋伏，果真看到37歲李姓、56歲的王姓男子，出現在富德公墓，且開著小貨車伺機偷丟廢棄家具、木材以及裝潢廢棄物，於是立刻從墓碑旁跳出大聲斥責，連嫌犯當場都嚇了一跳。

▲警方在公墓墓碑旁埋伏，趁2賊開貨車偷倒廢棄物，再跳出來抓人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方後續將2人逮捕到案，並且由後續警力、環保人員到場稽查，依照廢棄物清理法、公共危險罪嫌移送法辦，追查上游公司，業者則表示，確實委託2人清理垃圾，但不知道2人竟然亂丟，後續也將清查是否有違規等問題。

警方指出，依《廢棄物清理法》規定，不法傾倒廢棄物者，最高可處5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金，切勿以身試法，同時警方持續與環保局不定時聯合稽查作業，杜絕不法濫倒行為，嚴守環境正義，共同守護市民乾淨家園。