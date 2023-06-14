政府現階段開放國外洋蔥進口　衝擊國內蔥農生計…許展維籲暫緩

▲屏東縣議員許展維14日在縣議會質詢，建議政府相關單位於9月底後才開放國外洋蔥進口。 。（圖／許展維提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前正值屏東縣洋蔥產季，但政府等相關單位卻開放國外洋蔥進口，更有進口業者購買大陸山東洋蔥轉從越南進口，形成洗產地現象，因價格低於國產，已打擊到蔥農收入，由於國產洋蔥可供應到9月底，屏東縣議員許展維今(14)日在縣議會質詢，建議政府相關單位於9月底後才開放國外洋蔥進口，保障蔥農生計。

許展維表示，恆春洋蔥是吹落山風長大，長達半年的強風，讓洋蔥彎折伏倒，養分因此鎖在球莖內，種植出甜度高水份含量高，吃起來清爽不嗆口，相當受消費者喜愛。

但因氣候與土壤因素導致，連續3年蔥農收益不如理想，需進口外國洋蔥隱定國內供需；有部分進口業者購買大陸山東省的洋蔥，轉口到越南換產地。在本土產洋蔥供貨量不足的情況下，尚且不會影響到產地產銷價格。

許展維指出，今年氣候良好，本產洋蔥豐收，品質優良，每公斤可賣到30元，預計全台冰庫目前還有庫存7成以上的本產洋蔥，預計可持續供貨到8月底。但目前已有業者再次進口洋蔥，在6月底抵達高雄港，一直持續到9月，長達3個月進口洋蔥大量出貨，每公斤價格在20元左右，已明顯打擊到國內蔥農生計。

許展維強調，為保障本土農業，他在縣議會進行質詢，建請政府相關單位，應加速嚴查進口農產品是否來自中國大陸，及辦理相關農產品進口時，應嚴謹考量國產農產品的產銷季節，以免衝擊農民生計。