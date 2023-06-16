知名生技廠「牛舍囤肥」！5村被逼聞臭300人抗議　業者挨罰揚言反告

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉頂廍村等5村受不了一家生技廠經常飄惡臭，居民不忍了，今天鄉長、當地民代及300位村民到工廠大門前拉白布條抗議，並要求「立刻撤離」，縣政府表示，經現場現勘發現，業者原本申請做牛舍用途，現場卻堆放有機肥料成品，最高裁處30萬元。

▲彰化芳苑抗議生技廠飄惡臭，村民拉白布條抗議。（圖／議員洪子超提供）

洪子超說，這間國內知名有機生技公司疑似不符合土地使用分區在空地及廠房、非法堆置及露天曝曬大量疑似禽畜糞、禽類羽毛、動物屍體下腳料等混雜的廢棄物，經常飄出酸腐惡臭導致鄰近五個村莊及社區充滿臭味，造成各村住戶吃不下飯及鄰近的路上國小學童無法專心學習深受其害，居民長期忍受惡臭實在苦不堪言。

議員洪子超指出，今年3月間要求業者承諾2周內清除堆置及露天曝曬惡臭廢棄物，但於6月13日又被被村民發現又將惡臭物搬移至頂廍村的工廠，引發居民強烈不滿於當日晚間報案請環保局前來稽查裁罰後，才願意離開。

縣府農業處表示，經現場現勘發現，廠商原本申請做牛舍用途，現場卻堆放有機肥料成品，顯與容許用途及經營計畫書不符，將撤銷容許，且將移請地政處依區域計畫21條最高裁處30萬元。

環保局表示，將請業者限期清理完畢，不能堆肥，將依法開罰，限期改善、並依違反廢棄物清理法對該公司加重裁罰到12000元，另外該公司營運不當部分，環保局將函請目的事業主管行政院農委會依法處理。

被指控製造惡臭的這間公司，在外界有好口碑，今天業者強調，「我們是全台灣最不臭的有機肥製造廠」，採用天然純有機質作原料，進廠時第一道手序就是高溫煮熟，絕不使用有毒物染污泥及禽畜糞、化學肥料，也歡迎進廠參觀，他也已經到警局提告這些帶頭的人瀆職、妨害名譽，另外針對縣府裁罰提出相關說明。