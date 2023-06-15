彰化4連霸議員柯振杯父子被控賄選　法官「2理由」判2人無罪

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化第3選區4連霸議員柯振杯，和參選伸港鄉長的鄉代兒子柯承翰，去年9月前往和善會發低收入戶救濟物資及500元救助金的現場，發放競選文宣，兩人被檢舉涉嫌賄選，經檢方調查後，將兩人依違反選罷法提起公訴。彰化地院今審結，判柯振杯、柯承翰均無罪。



▲柯振杯父子被彰檢依違反選罷法提起公訴，法院審理後今判兩人皆無罪。（圖／翻攝自柯振杯臉書）

柯振杯於去年間擔任彰化縣議員，兒子柯承翰則參選彰化縣伸港鄉鄉民代表。柯振杯因向和美和善團曾姓會長提議，請他來伸港鄉舉辦低收入戶救濟公益活動，曾姓會長於是在LINE上向和美和善團會員公布訊息，收受會員捐贈款項及認購物資費用，並在去年9月15日在伸港鄉舉辦公益活動，向低收入戶發放衛生紙1串、麵線1斤、口罩1盒（50片）及救濟金500元。

檢方認為，柯姓父子為求勝選，明知公益活動為和美和善團自主舉辦，卻在未告知曾姓會長的情況下，聯絡新聞媒體，並在公益活動當天穿著議員及鄉長競選背心到場，並發放競選文宣贈品，將行善活動硬過渡成為選舉造勢場合，還向媒體表示和美和善團是配合他們舉辦公益活動，藉此賄絡具有投票權的低收入戶，依違反選罷法起訴。

法官審理認為，和美和善團前於2016、2017年間，已在伸港鄉舉辦過類似活動，去年7月也在和美鎮公所舉辦相同活動，其間也有其他候選人到場向民眾拜票，柯姓父子到場拜票並透過媒體宣傳，屬正常競選過程。另外公益活動的救濟物資和救濟金，並非由柯姓父子提供，低收入戶名冊也由伸港鄉公所提供，因而綜合相關事證，認為柯姓父子主觀上無投票行賄之犯意，且本次和美和善團公益活動發放物資及救濟金，也非賄賂，判柯振杯、柯承翰均無罪。