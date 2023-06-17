　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台美兩大半導體重點大學攜手　培育半導體人才、穩定全球供應鏈

▲▼陽明交大與普渡大學攜手台美半導體人才躍升計畫。陽明交大提供。（圖／陽明交大提供）

▲在駐美代表蕭美琴（圖右）見證下，陽明交大與普渡大學攜手台美半導體人才躍升計畫。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣在全球半導體產業扮演舉足輕重角色，為強化台灣與美國在半導體領域的合作，陽明交大與普渡大學（Purdue University）簽署台美半導體人才躍升計畫，兩大半導體重點大學將以聯盟形式攜手發展全球適用的半導體人才培育體系，以穩定全球半導體供應鏈，讓台灣半導體人才的培育更為精進，並將彼此經驗輸出國外，成為國際仿效的對象。

陽明交大與普渡大學兩校，在近一年內第三次會晤後，日前由陽明交大校長林奇宏與普渡大學校長蔣濛（Mung Chiang），在駐美代表蕭美琴見證下，兩校完成簽署「台美半導體人才躍升計畫」（SWAP）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明交大指出，這項協議除了建立兩校師生與教學研究上的合作關係外，主要還是著眼於穩定日益重要的半導體人才鏈，並借重陽明交大在培育科技人才的經驗與產業的鏈結，分享台灣經驗，這也是繼美國《晶片與科學法》鼓勵在地建立半導體產業鏈之後，台美高等教育就培育半導體人才最顯著的合作案例。

▲▼陽明交大與普渡大學攜手台美半導體人才躍升計畫，圖為校長林奇宏與駐美代表蕭美琴共同拜會印州州長侯康安穩定台美關係。陽明交大提供。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大與普渡大學簽署台美半導體人才躍升計畫，校長林奇宏（右二）與駐美代表蕭美琴（右三），共同拜會印州州長侯康安（左三），穩定台美關係。（圖／陽明交大提供）

林奇宏指出，台灣半導體的優勢，除了高教人才培育外，也包含了大學與產業的密切結合，在新竹科學園區形成台灣特有的產學聚落效應。透過台美半導體人才躍升計畫，除了讓台美兩所半導體重點大學深化關係外，雙方產學合作的企業與校友也將有機會對接，讓兩國在半導體製造、IC設計與系統整合的合作上能更上層樓。

陽明交大說明，林奇宏這次是在我國駐芝加哥台北經濟文化辦事處邀請下，再度赴普渡大學與印第安納州訪問，以實際行動力挺台美關係，並與蕭美琴一同出席普渡大學柯拉克科技外交研究院舉辦的論壇，暢談透過科技合作深化自由民主的重要性。同時也與蕭美琴一同拜會印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）與在美台商，見證該州與台灣半導體企業簽訂合作協議。

▲▼陽明交大與普渡大學攜手台美半導體人才躍升計畫，圖為林奇宏校長(左一)在論壇上說明科技合作深化自由民主的重要性。（圖／陽明交大提供）

▲陽明交大與普渡大學攜手台美半導體人才躍升計畫，圖為林奇宏校長(左一)在論壇上說明科技合作深化自由民主的重要性。（圖／陽明交大提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／黃健瑋爆趁機性交！正宮證實情史豐富　姊弟戀離奇墜樓
「全台最爛路」又塌陷了！　恐怖畫面曝光
桃園男陳屍籃球場　「頭部有彈孔」
快訊／幼童「臀部生殖器潰爛」　公托惡劣畫面曝
快訊／黃健瑋遭爆「趁機性交」　老婆發聲了
快訊／「離婚仍同居」雙雙慘死！　墜樓前爭執原因曝
快訊／台鐵票價擬「最高漲27%」！　台北高雄近千元
快訊／終於解渴！　「2水庫」大進補到100%
為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵票價喊漲27%　王國材：目前無調漲計劃「公司化後再討論」

北市聯醫5院區今起幼童免費驗血　1周後可看報告

明明歐美屌打！為何「台人寧玩日本N次」　全場曝關鍵

In-N-Out「隱藏1品項」曝！皮膚科醫狂讚貼心：在台開分店吧

台鐵票價擬漲11%至27%　台北高雄自強號「843元→940元」

終於解渴了 ！「2水庫」大進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

國內驚爆6本土+48境外登革熱　屏衛生局籲：雨後巡、倒、清、刷

定食8「內用1好康」回歸！　一票卻嘆：我真的回不去了

兒生日請全班吃蛋糕！園長逼轉學「影響價值觀」　媽媽聽完超怒

台美兩大半導體重點大學攜手　培育半導體人才、穩定全球供應鏈

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

台鐵票價喊漲27%　王國材：目前無調漲計劃「公司化後再討論」

北市聯醫5院區今起幼童免費驗血　1周後可看報告

明明歐美屌打！為何「台人寧玩日本N次」　全場曝關鍵

In-N-Out「隱藏1品項」曝！皮膚科醫狂讚貼心：在台開分店吧

台鐵票價擬漲11%至27%　台北高雄自強號「843元→940元」

終於解渴了 ！「2水庫」大進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

國內驚爆6本土+48境外登革熱　屏衛生局籲：雨後巡、倒、清、刷

定食8「內用1好康」回歸！　一票卻嘆：我真的回不去了

兒生日請全班吃蛋糕！園長逼轉學「影響價值觀」　媽媽聽完超怒

台美兩大半導體重點大學攜手　培育半導體人才、穩定全球供應鏈

郭碧婷挺過婚變！　公公向華強宣布「以後珠寶都給碧婷」向佐被跳過

5年內新商辦交易量破200億　大直、士林成「新頂辦」聚落

占卜／我要小心變成哪種「能量吸血鬼」？

他花3千多萬買中和名宅 　3年後淪法拍還「增值百萬」

高雄鹽埕必吃美食！70元豪邁大雞排　古早味酥皮一咬鮮嫩多汁

修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

佈告欄見「1公告」小心！專家教戰揪雷社區　收支打平也危險

崔智友面子大！開餐廳「員工全帥哥」　主廚竟是韓流初代男神

Steam《狂想樂園》褒貶不一　雖簡易上手但偶有系統不穩

惡師沒換尿布害幼童「臀部生殖器潰爛」！　高雄社會局出手了

生活熱門新聞

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

氣象局5縣市大雨特報　中南部今降雨機率高

日本必買10大價差商品曝光　保健食品排第二

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

F奶網紅爆　被「當紅女星男友」公園性侵未遂

唐吉訶德取消24hrs營業！網點關鍵

更多熱門

相關新聞

聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

少子化衝擊私校經營，位於新北市淡水區的聖約翰科技大學一度傳出招生不佳，財務收支失衡，學校經營艱困，今（13）宣布與陽明交大、樺漢科技簽署「校校企聯盟合作規劃書」，112學年度縮減為5個校系、只招收193名新生，朝小而美規模發展，校長張文宇說，隨著推動產學合作、資金陸續到位，財務危機已解除。

AI領域扮要角　他：未來20年「台灣不可或缺」

AI領域扮要角　他：未來20年「台灣不可或缺」

華爾街日報：美延長台積電在中國業務寬限期

華爾街日報：美延長台積電在中國業務寬限期

專家估2024至2025年是半導體大年　對台股有利

專家估2024至2025年是半導體大年　對台股有利

意法半導體與陸三安光電合資

意法半導體與陸三安光電合資

關鍵字：

陽明交大普渡大學半導體人才林奇宏蕭美琴侯康安

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

劉亮佐演到一半突接「炸彈通知」緊急撤離

邰智源背鍋12年回應了！網：時間還你一個清白

三重不倫！廣末涼子偷吃案驚爆「老公也外遇」

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面