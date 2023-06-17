台美兩大半導體重點大學攜手　培育半導體人才、穩定全球供應鏈

▲在駐美代表蕭美琴（圖右）見證下，陽明交大與普渡大學攜手台美半導體人才躍升計畫。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣在全球半導體產業扮演舉足輕重角色，為強化台灣與美國在半導體領域的合作，陽明交大與普渡大學（Purdue University）簽署台美半導體人才躍升計畫，兩大半導體重點大學將以聯盟形式攜手發展全球適用的半導體人才培育體系，以穩定全球半導體供應鏈，讓台灣半導體人才的培育更為精進，並將彼此經驗輸出國外，成為國際仿效的對象。

陽明交大與普渡大學兩校，在近一年內第三次會晤後，日前由陽明交大校長林奇宏與普渡大學校長蔣濛（Mung Chiang），在駐美代表蕭美琴見證下，兩校完成簽署「台美半導體人才躍升計畫」（SWAP）。

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陽明交大指出，這項協議除了建立兩校師生與教學研究上的合作關係外，主要還是著眼於穩定日益重要的半導體人才鏈，並借重陽明交大在培育科技人才的經驗與產業的鏈結，分享台灣經驗，這也是繼美國《晶片與科學法》鼓勵在地建立半導體產業鏈之後，台美高等教育就培育半導體人才最顯著的合作案例。

▲陽明交大與普渡大學簽署台美半導體人才躍升計畫，校長林奇宏（右二）與駐美代表蕭美琴（右三），共同拜會印州州長侯康安（左三），穩定台美關係。（圖／陽明交大提供）

林奇宏指出，台灣半導體的優勢，除了高教人才培育外，也包含了大學與產業的密切結合，在新竹科學園區形成台灣特有的產學聚落效應。透過台美半導體人才躍升計畫，除了讓台美兩所半導體重點大學深化關係外，雙方產學合作的企業與校友也將有機會對接，讓兩國在半導體製造、IC設計與系統整合的合作上能更上層樓。

陽明交大說明，林奇宏這次是在我國駐芝加哥台北經濟文化辦事處邀請下，再度赴普渡大學與印第安納州訪問，以實際行動力挺台美關係，並與蕭美琴一同出席普渡大學柯拉克科技外交研究院舉辦的論壇，暢談透過科技合作深化自由民主的重要性。同時也與蕭美琴一同拜會印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）與在美台商，見證該州與台灣半導體企業簽訂合作協議。

▲陽明交大與普渡大學攜手台美半導體人才躍升計畫，圖為林奇宏校長(左一)在論壇上說明科技合作深化自由民主的重要性。（圖／陽明交大提供）