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大陸 大陸焦點 特派現場

意法半導體與陸三安光電合資　砸32億美元建8吋碳化矽晶圓廠

▲▼半導體,IC。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國際半導體巨頭意法半導體與大陸半導體龍頭合作建廠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸國產國產半導體龍頭公司三安光電與國際半導體巨頭意法半導體共同簽署合資協議，成立合資公司，該公司將由中方控股，雙方合資32億美元，在重慶建立一座8吋碳化矽半導體晶圓廠，可望支援中國蓬勃發展的電動車、工業用電及能源市場。

據陸媒報導指出，三安光電主要從事化合物半導體材料與器件的研發、生產及銷售，意法半導體是全球工業半導體巨頭，總部位於瑞士。

根據三安光電公告，雙方擬在大陸重慶共同建立一個新的8英寸碳化矽半導體晶圓廠。同時，三安光電將在當地「獨資」建立一個8英寸碳化矽襯底工廠作為配套。

三安光電公告稱，本次合資專案將採用意法半導體的碳化矽專利製造工藝技術，達產後每周可生產8寸碳化矽晶圓10000片。該專案計劃於2025年第四季度開始生產，預計將於2028 年全面落成。

意法半導體執行長Jean-Marc Cherry也指出，與中國本土的重要合作夥伴建立專門的晶圓廠，將幫助公司以最高效的方式滿足中國客戶不斷增長的需求，此舉也是公司繼意大利和新加坡的持續重大投資外，進一步擴大全球碳化硅製造業務的重要一步。

▲▼新能源車.電動車,充電。（圖／CFP）

▲大陸全力衝刺新能源車發展，市場商機巨大。（圖／CFP）

近年碳化矽成為半導體產業生力軍，大量用在電源管理晶片，滿足電動車、工業用電、風能和太陽能等能源科技市場。三安光電執行長林科闖表示，「雙方將充分發揮各自優勢，擴大產能供給，有力推動碳化硅器件在市場上的廣泛應用，助推新能源汽車行業快速發展。」

中美科技角力戰未平，面對美國各種卡脖子，意法半導體選擇與大陸龍頭企業三安光電合作，主要看好2022年大陸新能源汽車銷量，幾乎翻倍達690萬輛，連續八年居世界首位，以汽車為主業務的意法半導體來說，是非常重要的商機。

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