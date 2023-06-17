梅雨釀禍！「全台最爛」力行產業道路50米路基塌陷　恐怖畫面曝光

▲力行產業道路37.5公里處路基崩塌，外側車道暫時封閉。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

梅雨連日不斷，過去逢雨必坍的仁愛鄉投89線（舊稱力行產業道路）於37.5公里處再傳路基嚴重塌陷，長達50公尺單線道路面消失、下方出現崩壁懸崖，仁愛鄉公所已暫時封閉該處外線道，並通報縣府搶修。

投89線是沿線發祥、力行、翠華3村共6部落居民生活所倚賴的重要道路，以及高山農產運輸的動脈，但因所在山區多為破碎地質、易因雨水沖刷造成路基流失、路面毀損及邊坡大規模坍塌等災情，屢修屢斷，影響交通及生活至鉅，曾被諷為「全台最爛道路」，當地居民苦不堪言。

近日當地居民發現部分路段又不斷出現大小落石，甚至37.5公里處（瑞岩部落路段）在15日晚間出現外側單線路面坍塌、多座電線桿隨之陷落，歪斜地「插」在崩壁上，僅剩內側2.5公尺路面看似還完整。

仁愛鄉公所表示，力行產業道路瑞岩部落路段因路基流失，約50公尺路面懸空、柏油下方土石隨時可能陷落，除已緊急封閉外側路面、禁止大型車輛通行，也通報縣府契約廠商搶修。

南投縣政府說明，投89線本於12.5K、14.3K、15.8K、18.7K、22.5K、32.5K、37K、49K等8處有大坍方路段，去年又新增30.7K及16.8K兩處坍方點；從110年底就開始動支8200多萬元經費，分5個工區持續辦理封路施作投89線破損路面及危路段改善工程，其中指標性的14.3K大坍方在追加2000萬元設置貨櫃擋土牆後，已有效發揮整治及減災效果；時任縣長林明溱更於去年9月宣示加碼2億經費，要將福壽山農場到台14甲線逾53公里全線鋪設瀝青混凝土路面，希望讓山區享有平地道路的通行品質。