鋒面北抬+西南季風！午後中北部防大雷雨　梅雨轉酷夏時間出爐　

▲今中午過後中部、北部嚴防局部大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面北抬，西南季風持續影響，今(16日)仍要留意局部較大雨勢，中北部午後有機會出現旺盛對流發展帶來局部大雷雨；周末(17日~18日)水氣減少，不過迎風面中部、南部仍有不定時局部短暫陣雨或雷雨，北部、東部中午後下雨機率高。不過未來天氣已有趨向夏天趨勢，下周高溫上看36度或更高。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，隨鋒面逐漸向北移動經台灣上空，南邊潮濕的西南季風也跟著北上到台灣附近，不過整體風向看起來比較偏南北向，大致平行於台灣地形，跟山脈交互作用似乎並不明顯，雖然西半部沿海地區還是有局部較大雨勢出現，但是大多是海面上發展對流系統由南往北掠過沿岸所造成，山區降雨並沒有特別多，只有白天因為熱力作用所發展出來的熱對流系統，才有在山區造成降雨的情況。

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目前鋒面位置漸往台灣北部海面移動，吳聖宇指出，今天(16日)台灣附近持續是潮濕的西南季風環境，風向還是比較偏南，台灣周圍海面上陸續會有降雨系統發展，並且由南往北移動，經過陸地時就會帶來一陣一陣的短暫陣雨或雷雨，有時還是會有比較大的雨勢出現。

吳聖宇表示，因為今天吹南風，且大氣環境潮濕又不穩定，部分預報資料認為今天在台灣中北部地區午後有機會出現比較旺盛的熱對流發展狀況，可能有局部大雷雨，從環境條件上來看確實有這樣的潛在可能性，但實際上是否發生還是要看今天上午雲量以及地面加熱狀況。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

明後天周末(17日~18日)鋒面繼續北上到長江以南、東海北部一帶，吳聖宇分析，台灣附近仍是比較潮濕的偏南到西南風環境，水氣較為減少，大氣不穩定的程度也較為降低，但是迎風面的中部、南部仍然一整天不定時會有局部短暫陣雨或雷雨出現的機會，北部、東半部則是要留意白天熱對流發展帶來的雷雨，尤其是中午過後，下雨的機會高，天氣型態已經有慢慢趨向夏天趨勢。

同時溫度也會開始升高，各地高溫到了周日(18日)普遍有機會來到33到34度或以上，這幾天因為降雨所帶來，相對比較舒適一點溫度將告一段落。

吳聖宇指出，下周一(19日)起到下周五(23日)左右，鋒面都在長江以南到台灣北方海面一帶南北擺動，台灣附近持續維持西南風的環境，水氣不多，但是中南部因為是迎風面的關係，一整天不定時還是會有些局部短暫陣雨的機會，尤其夜晚到清晨因海陸風環流加入，沿海地區出現降雨可能性會高一些。到白天則會轉變為陸地上發展的熱對流降雨，位於西南風背風面的北部、東半部地區受到熱對流發展移動的影響，出現午後雷雨的機會比較高。

吳聖宇提醒，值得注意的還有背風面地區可能因為較強西南風過山後的沉降增溫現象而出現高溫，尤其是新竹以北到大台北一帶，下周預報的高溫有機會來到35到36度或更高。

▼未來溫度趨勢。（圖／氣象局）