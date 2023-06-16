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今最不穩定！北台灣下午警戒豪雨　下周「白天熱、午後劇烈降雨」

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▲今中午後北台灣嚴防大雨或豪雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

滯留鋒面今位台灣上空將往北部海面移動，加上西南季風影響，今天是天氣最不穩定的一天，中南部、西部斷斷續續有對流移入外，中午過後對流發展旺盛，北台灣可能有大雨或豪雨；下周降雨緩和，將出現「上午晴朗悶熱、下午有劇烈午後熱對流降雨」型態。

氣象局預報員官欣平表示，這段時間影響台灣的滯留鋒面今天(16日)開始逐漸北抬，目前仍位於台灣上空，接下來朝北部海面前進，鋒面遠離後，下周影響台灣的為西南風，中南部天氣偶有陣雨或雷雨，特別是清晨到上午。

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觀察鋒面移動情況，官欣平指出，今天鋒面位台灣上空，受鋒面和西南風吹拂影響，今天天氣是最不穩定的，周六(17日)開始鋒面北抬到台灣北部海面，下周一、下周二(19日~20日)鋒面將到長江流域，台灣吹大範圍西南風。太平洋高壓比較弱，端午連假偏西南季風影響天氣型態。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲今天降雨熱區白天和夜間出現不同變化。（圖／氣象局）

官欣平分析，今天降雨有明顯日夜分布，今天白天對流偏海面上，斷斷續續中南部、西半部有對流移入，今天白天大致晴天，但只要有對流雲系移進來就會有較大降雨，中午過後午後熱對流發展，北台灣今中午過後熱對流發展明顯，可能會有大雨或豪雨程度；今天夜間到明天清晨，中南部斷斷續續受西南風影響有顯著降雨。

針對未來一周降雨熱區，官欣平指出，今天天氣最不穩定，北台灣、中南部沿海都有降雨；明天周六和周日(17日~18日)較大降雨集中在午過後山區、近山區的平地，受鋒面和西南風影響，仍有陣陣雨勢，各地降雨依舊比較明顯，不過比今天和昨天緩和，但時不時有降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

官欣平表示，周日到下周一(18日~19日)降雨將顯著緩和，中南部清晨上午海陸風作用和西南風輻合，清晨、上午、半夜容易有下雨，特別是沿海地區，下午則是東北部、東部山區和各地山區，午後熱對流發展旺盛，下周開始受西南風影響，清晨和上午除中南部要注意降雨外，各地也會出現35度和36度高溫悶熱情況，下周天氣將出現「上午悶熱、下午劇烈午後熱對流」型態。

針對梅雨季是否已經看到「出梅」跡象，官欣平表示，傳統梅雨季為5月到6月中旬為主，後續天氣到6月底偏西南風吹拂天氣型態，西南風跟低壓帶為影響夏季天氣，也會造成降雨，6月底降雨情況比較沒有像之前顯著，但西南風強弱也是主導西半部降雨關鍵，月底前仍有機會降雨。

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