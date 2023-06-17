「泡麵這1方法」吃出最高境界　內行大讚：有訣竅

▲深夜來一碗泡麵超銷魂。（示意圖／記者張乃文攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家都如何煮泡麵呢？一名網友自曝，泡麵用煮的才能激出新滋味，尤其要放兩顆蛋，一顆變成蛋花湯，而另一個要完整熟蛋，「這樣才是泡麵的最高境界！」文章曝光後，幾乎所有人也偏愛用煮的，「煮要有訣竅就不會軟爛，大概煮到8分軟就好」，還有內行私曝加茶葉一起煮，「真的很好吃。」

一名網友在WomenTalk板上發問，「大家是『煮』派還是『泡』派？」就以口感而言，他認為『泡』的方法一點也不好吃，因此一直以來習慣用煮的。

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對此，原PO也實際分享，把麵條丟到鍋子裡，再打2顆蛋也暗藏技巧，「一顆破蛋煮蛋花湯、一顆熟蛋吃蛋包，這樣才是泡麵的最高境界」，文末還浮誇強調這種吃法，「晚上來一碗，幸福睡到隔天！」

文章曝光後，一票網友也點頭直呼，「煮的+1，自己加料比較營養」、「煮的比較好吃，用泡的容易一半軟一半脆」、「煮要有訣竅就不會軟爛，大概煮到8分軟就好」、「會加很多蛋和豆腐」、「煮跟泡味道真的會有微妙的不同」、「麵吃完剛好有半生蛋可以喝下去，滑順溫暖又滿足」、「煮泡麵加蛋到熟4～5分鐘，大火水滾丟麵攪一攪蛋」、「真的！兩顆蛋一個蛋花一個半熟蛋！超棒」、「煮的麵比較Q」。

不過另一派則認為，「炒泡麵才是內行」、「泡的，我喜歡麵硬一點」、「台灣的泡麵用煮的很多容易爛」、「煮跟泡各有千秋，印尼炒麵用泡的、辛拉麵用煮的、王子麵當零食吃」、「夏天用冰無糖烏龍冷泡20分超好吃」。

上述網友提到的茶葉泡麵，過去內行也大讚，「放茶包」能提升泡麵口感與層次感，「從小到大，泡麵，我喜歡放個茶包，去油解膩，而且有淡淡的香氣哦！真的很好吃。」

就有吃貨分享，「我遇到同好了，我都用烏龍茶包」、「烏龍茶、綠茶、金萱茶，這幾款都很適合」、「我也這樣吃，另加1/3泡好的茶～跟吃麻辣鍋放烏龍茶下去煮的概念差不多」、「我還會拿我爸泡幾輪茶葉的熱茶水來泡麵，果然懂吃」、「我試過，熟普洱茶湯泡的，好吃」、「加四分之一的罐裝烏龍茶也不錯」。

▼台灣是泡麵王國。（示意圖／記者蕭筠攝）

