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定食8「內用1好康」回歸！　一票卻嘆：我真的回不去了

▲▼定食8「1好康」回歸。（圖／翻攝自「定食8」官網）

▲定食8「1好康」回歸。（圖／翻攝自「定食8」官網，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

定食8是爭鮮旗下的品牌，販售多款定食，受到不少人喜愛。過去曾有網友分享，定食8自從取消「白飯、湯」吃到飽的好康，便讓他感到有些失望，也不想去光顧了。不過，近日則有網友注意到，「免費湯飯無限量享用強勢回歸！」

定食8先前取消吃到飽好康時，不少常客都表示，「完全沒有想吃的誘因」、「畢業後沒再吃過定食8」、「以前還有高麗菜絲，每次去都狂吃」。

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不過有好消息了！「定食8」官網日前以「免費湯飯無限享用強勢回歸」為標題發布最新消息，內容指出，自6月1日起，內用點購任一定食，米飯和味噌湯都無限量免費供應，「活動僅限內用」。

▲▼定食8「1好康」回歸。（圖／翻攝自「定食8」官網）

有網友便在Dcard上，以「白飯湯吃到飽回歸」為標題轉貼消息，提到定食8自從取消飯、湯吃到飽，他就沒再去消費，現在總算恢復供應了。

貼文曝光後，就有網友直呼，「終於欸！自從沒吃到飽就沒去了」。不過，仍有不少網友回應，「我國小的時候超愛定食8，無論是分量還是CP值都很高！回不去了啊」、「沒有高麗菜絲我可是不吃的喔」、「海帶沒有嗎」、「沒有高麗菜絲跟海帶，我真的回不去了」、「重點是高麗菜絲啊」、「沒有恢復高麗菜絲很哭欸」。

提到好康優惠，人氣速食店漢堡王即（17）日起連續5天，只要預訂指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定6月21日當日取餐，就可多吃人氣原味小華堡1顆，隨餐送不限量。

另外，頂呱呱6月18日也於門市祭出學生限定優惠，只要購買「畢業狂歡桶」或「犒賞獨享餐」並秀出學生證，就可以免費多吃1份地瓜薯條。不過要注意的是，劍潭店、桃園機場店不參與此活動。

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關鍵字：

定食8吃到飽Dcard

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