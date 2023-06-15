懷龍鳳胎！準公婆要求「留男的」減胎：生女浪費錢　她氣炸怒退婚

▲懷有龍鳳胎的準新娘表示，準公婆知道她肚子裡其中一個寶寶是女娃非常失望。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

華人社會的部分長輩，至今仍有重男輕女的觀念。一名28歲準新娘透露，再過2個月就要和男友步入禮堂，才發現對方的家族成員非常重男輕女，就連公婆也要求身懷龍鳳胎近5個月的她去醫院減胎，不斷強調「養女孩很浪費錢」，讓她憤而退婚，並把公婆和男友從她買的房子趕出去。

原PO在Dcard發文透露，此前和交往2年多的男友已談好婚禮各項事務，喜帖都發出去了，孰料就在距離步入禮堂剩不到2個月，她就因為腹中胎兒的性別決定退婚。原來是男友的家族成員都很重男經女，就連公婆得知她懷有一對龍鳳胎當下，也一改過往「生男生女都好」的態度，有意讓她去醫院減胎，直言「為什麼不是懷2個都是男孩呢？如果2個都是男孩，我們的家庭在其他親戚面前會比較抬得起頭，比較有面子」、「養女孩很浪費錢」。

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此話一出，原PO頓時傻眼，「我就是喜歡女孩啊！而且他們都是我的孩子，為什麼要讓他們受到不公平的對待呢？」外加胎兒性別也無法由女性決定，但她後來卻因此被公婆責怪，讓她痛批「這樣的基本常識都不知道，就別出來害人了」，最終憤而退婚。

▲重男輕女的公婆，讓原PO決定和男友退婚。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，「就算婚禮的錢和餐廳的錢都浪費掉了，在我自己的家族中或許會讓人看笑話，但我相信我的家人會支持我的選擇，讓我的孩子能夠生在一個健康快樂的家庭，而且這個家庭不會重男輕女，會給他們平等的愛，雖然一出生他們就沒有父親，但我相信有更多愛他們的人可以彌補他們所失去的愛，他們也能更快樂更幸福的長大。」之後她更把公婆和男友從她買的房子掃地出門，相關的隨身物品也一併丟掉，直呼「不用再跟神經病家族相處超爽」。

貼文曝光後掀起熱議，網友相繼表示「妳好帥，希望他們不要再來騷擾妳」、「告訴我們，女人有經濟能力真的很重要，這種時候房子是自己的就是爽」、「看到妳的文，我覺得我現在在清朝，這到底是什麼封建社會，居然還有這麼愚蠢的思想」、「非常欣賞妳的做法，不行就是不行，不要因為什麼事而去委屈了自己」、「沒想到21世紀還有這種奇葩，真該留在博物館展覽」。

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