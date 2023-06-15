實習醫被爆「告白13歲病人」：嘴唇乾想幫你潤濕　爸見裸身片氣炸

▲台中某醫院實習醫師被爆曾向13歲女孩告白。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友在Dcard上發文，提到「最近#metoo事件延燒」，所以好友請他幫忙發文。原文指出，他的女兒在4年前、13歲時住進台中某醫院，當時有位「看起來真的關心女兒」的實習醫師特別照顧孩子，只是怎麼也沒想到，對方在女兒出院後，竟透過訊息表示「每次看你嘴唇很乾都想幫你潤濕」，甚至還傳裸上身的影片。對此，院方回應，今（15）日有接獲投訴，正積極處理中。

男網友在Dcard上，以「不正常的醫病關係」為標題替友人發文。原文指出，女兒在4年前、13歲時因重度憂鬱症住進台中某醫院，起初有個看起來真的關心女兒的實習醫師A找他談話，而他也請對方多多幫忙照顧女兒。住院期間，A每天都會找女兒談話，起初他、前妻、護理師們都以為是孩子年紀輕，所以A才特別照顧。

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文章提到，A在女兒住院期間送了巧克力、髮夾和書信，且在住院幾天後，就向孩子告白。對此，身為爸爸的他真的很生氣，「他怎麼可以這麼沒有職業道德，藉醫生職務之便占女兒便宜？」女兒出院後，如網路成癮般的整天掛在網上和A聊天，直到他沒收女兒手機，才發現兩人聊天內容不對勁。

▲▼A寫信給女孩。（圖／男網友授權引用，下同）

對話紀錄讓爸爸直呼「真的噁心」，A傳的訊息內容包含「每次看你嘴唇很乾都想幫你潤濕」、「不然我們來種草莓好了」，且他還看到A傳了裸上身的影片給女兒，要相約出去玩。對此，他更不禁直呼「他到底有什麼問題？沒有倫理嗎？還是戀童？哪個正常的成人會對13歲小孩說我愛你？」

不過，爸爸也表示，女兒因這段感情受傷，覺得自己沒被正常人愛的資格。文章指出，這位實習醫師現在已經順利當上該醫院的醫師，他們雖有向醫院投訴，但院方似乎沒有進行一定程度的懲處，「他根本就不配當一個醫者，不要用情感豐富、關懷病人為藉口行不公不義之事」。

另外，從男網友貼出的信件可見，A曾詢問女孩有沒有看過「神隱少女」，形容女孩「就像千尋一樣，闖入這個世界，也闖入我的心」，看到女孩要出院，讓他感到心痛，「因為可能再無法朝夕相伴」，這也讓他濕了眼眶。

信件還寫道，「我永遠都在，我不會離開你，我愛你」，他不會忘記這10天的點點滴滴，「我們共同經歷了十天的奇幻旅程，至少最後一刻我說出對你的愛，否則只是擦肩而過」。

貼文和信件曝光後，不少網友留言直呼，「超沒醫德」、「幫推個，希望能知道真相」、「13歲，不就還是小朋友而已，在幹嘛啊」。其中還有知情網友表示，「本來就很黑，這種人就應該送他下去」、「我能明白大家都很想知道他是誰，但身為差點被他提告的人，我只能勸校友們謹慎發言」、「補個卦：當初醫院有開性平委員會調查，但本人強力否認還在臉書上發文說明自己是清白的」。

針對此事，經《ETtoday新聞雲》詢問，院方回應，「當時接獲家屬反應，經調查了解，該學生未掌握適當之醫病關係，實不適宜。除給予告誡及個人懲處外，並安排醫學倫理再教育等輔導。當時也對病患表達關心及提供照護。後續未再接獲相關事件反應。」

院方也說明，這位男士4年前還是「學生」，現在才是實習醫師、目前沒有門診。此事件發生在學生時代而非醫院，但院方今接獲投訴後，正積極處理中，唯基於病人隱私、男士學生時代隱私，院方不便揭露其他細節。

本文經男網友授權引用