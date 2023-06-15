外送員硬塞紅包！妹子嚇壞「怕是邪門的東西」　網曝真實用意

▲如果遇到有人硬塞紅包，你會怎麼做？（示意圖／記者林懿捷攝）



記者郭卉寧／綜合報導

現在外送服務十分方便，許多人不想出門時，都會透過外送平台點餐。就有女網友指出，日前外送員送餐時，突然塞給她一個紅包，也沒說明原因就離開了，讓她嚇得不知所措。對此，就有人猜測對方可能是想「過霉運」，但也有疑似遇到同個外送員的網友解答紅包真正用意。

女網友在Dcard發文表示，前幾天用外送平台點餐，而外送員送來時，一臉神情恍惚的硬塞給她一個紅包，並說：「這是給妳的紅包。」但還來不及多問，對方就離開了，讓她不知道該怎麼辦，只能把紅包暫時放在陽台，「我也不敢打開，好詭異，希望不要是什麼邪門的東西。」她也向平台通報，希望多注意該名外送員。

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▲原PO叫外送，卻被外送員硬塞紅包。（圖／翻攝自Dcard）



貼文發出後，許多網友紛紛建議不要亂開，「可能是他在路上撿到的」、「去廟裡處理這個紅包」、「選我正解，把紅包投入廟裡的捐錢箱」、「應該是轉運紅包，轉掉自己霉運的紅包」、「不負責任猜測，過霉運用的」、「建議不要亂收和亂開，有聽過有人送紅包是為了找冥婚對象」。

不過，也有人表示，疑似和原PO遇到同一個外送員，並解釋對方給紅包的用意，「那位外送員出車禍了，爬不了高樓層，他的介紹有寫說這個是樓層費，裡面就是2塊」、「我有收到過耶，是一個伯伯，他說他都會準備這樣的紅包，為了感謝願意下樓取餐的客人，收到時心暖暖的，打開裡面會是2枚1元硬幣喔」。

然而，有不少人好奇最後的處理方式，原PO也補充，後來搖一搖紅包，聽聲音感覺像是硬幣，但她還是不敢打開，隔天就拿去廟裡化掉，「從昨天到現在頭都好暈，希望拜拜之後會沒事，以後不敢點外送了。」