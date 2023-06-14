群組1句不錯喝　一家5口「反過來養阿嬤」秒堆5箱！網笑翻

▲一家人反過來餵食阿嬤。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

通常「餵食」這一詞，主詞都是「阿嬤」，這一家人卻反過來，令眾人噴笑！一位女網友貼出照片，直呼「不要小看阿嬤的一句話」，因為阿嬤誇了句某款飲品不錯喝，結果全家人馬上各買一箱，但彼此都不知道對方有買，最後家裡直接堆了五箱，讓她不禁直笑，「是不是要一個沒有阿嬤的群？」

這位女網友在●【爆怨公社】●分享家中趣事，阿嬤只是在群組傳了「這家黑木耳露不錯喝」，沒想到家裡就出現五個大紙箱，她忍不住hashtag笑呼「#黑木耳露大富翁」，並透露飲料堆高高的原因「#爸爸買媽媽買哥哥買妹妹買我也買」，最後開玩笑說「#是不是要一個沒有阿嬤的群」。

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畫面一出，眾人也爆笑，「24×5，阿嬤可以喝四個月了」、「阿嬤的影響力真大」、「阿嬤說的要聽，買起來」、「阿嬤有五份愛」、「阿嬤是黑木耳露大富翁」、「有種餓叫你覺得阿嬤餓」、「反啦反啦！子孫造反啦」、「以阿嬤之道還治阿嬤之身」、「孫子養的阿嬤。」

還有網友紛紛莞爾，「阿嬤好幸福，大家都愛她」、「阿嬤難得有讚美，當然要速速送達」、「家有一老如有一寶，你們是幸福的家庭」、「幸福的阿嬤，一定覺得非常開心」、「好可愛的家人喔」、「是享著福氣的阿嬤」、「以前都是看到不能在阿嬤家說什麼好吃，因為會出現一大堆，你們也這樣對阿嬤真的好有愛。」