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台大遭爆教授性騷吃案　馮賢賢再控踐踏女學生：有性別壓迫黑暗面

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲馮賢賢透露自己多年前曾遭台大中文系教授性騷。（圖／記者許敏溶攝）

記者崔子柔／綜合報導

前公視總經理馮賢賢日前在節目上指控多年前遭台大中文系教授張健（2002年退休、2018年過世）性騷擾，她向當時的文學院長朱炎（1999年退休、2012年病逝）反應後遭吃案。馮賢賢15日要求台大文學院公開道歉，昨（16）日又指出「台大校史有性別壓迫的黑暗面，台大必須面對」。

馮賢賢7日在《年代向錢看》節目指控，張健是她當時的班導，在她畢業後打電話問她有什麼打算，說約了幾個同學一起到他家聊，結果抵達後發現只有她一人，張健就貼過來打算性騷，她立刻逃離現場，後續和同學談及此事，才發現張健早已是慣犯，和朱炎面談後，就被吃案沒有任何調查。

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馮賢賢15日在臉書發文表示，收到署名「台大文學院」的電郵，針對其遭騷擾事件道歉，但她認為內容過於官腔，要求「正式公開道歉，不要『實應道歉』這種遁詞」。

馮賢賢昨日又發文指出，她回信給台大文學院要求將此事送校務會議列入議程處理，「從1978年文學院長朱炎調查本案起至2002年，歷任文學院長有黃啟方、林耀福、李東華、彭鏡禧」，其中一名院長說歷任院長都看過被銷毀的調查資料，「上述院長們，除李東華過世外，其他人都還在。台大沒有理由不做遲來的處理，還原事實真相，公開譴責張健，向我道歉，並以未能善盡保護所有學生之責向公眾道歉」。

馮賢賢表示，她對於這個道歉已經等了45年，現在持續等待著，她認為在台大就讀期間，不是一段美好的回憶，她因為高中是北一女樂隊成員，進台大後又被強迫參加北一女原班人馬組成的台大女生樂隊演出，相對建中進入台大者就沒有這種現象。

馮賢賢指出，上體育課時，女生被強迫穿白上衣、黑長褲，男生卻無服裝規定，「被強迫、被歧視，在當時令我深感憤怒不滿」，「台大不僅歧視女生，性騷擾事件的隱匿更說明台大無視女性人權，踐踏女學生。這是我為什麼無法不追究的原因。台大校史有性別壓迫的黑暗面，台大必須面對」。

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