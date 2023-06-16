曾是人氣小童星！他信守13年前「與罹癌父之約」錄取國立醫學系

▲林均嶧順利考取陽明交通大學醫學系。（圖／CTWANT提供）



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彰化市一名高三生林均嶧曾接拍舒潔衛生紙、IKEA等廣告，曾是紅極一時的小童星，怎料父親突被診斷出癌症，他的童星之路也跟著戛然而止，他向父親約定長大要當醫生，治好他的病痛。如今父親雖已病逝，但他仍信守與父親的約定，順利考上國立陽明交通大學醫學系。

林均嶧5歲時曾拍過花旗銀行、舒潔衛生紙、IKEA等多支大公司的廣告，不過就在他小一那年，父親罹患鼻咽癌第4期，看著父親病魔纏身，他也立志長大後要成為一名醫生，誓言治好父親的病。

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然而，父親在4年前不幸病逝，如今經過12年的勤奮苦讀，他也順利考上國立陽明交通大學醫學系。林均嶧透露，他很喜歡五月天，因為歌詞總能鼓舞人心，而他的人生座右銘就是「永遠不要懷疑那個曾經努力過的自己！才能走到今天。」

林均嶧的在校成績十分優異，不僅學習態度認真積極，也非常熱心教導其他同學，一步步踏上醫師夢的他，除了感激大家的幫助，更許諾會成為一位仁心仁術的好醫生。

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