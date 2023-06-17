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「腳趾甲8種變化」反映身體狀況！醫示警出現一徵兆：恐是癌

醫師提醒，若是腳趾甲變色或形狀改變，應及時就醫檢查。（圖／翻攝自unsplash）

▲醫師提醒，若是腳趾甲變色或形狀改變，應及時就醫檢查。（圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

透過腳趾甲也能反映出身體狀況！重症專科醫師黃軒指出，正常指甲應自然均勻生長且呈淺色，但有時可能會因為營養缺乏、疾病或感染而發生變化。他並列出8種常見腳趾甲變化及可能原因，包括變黃、變白、變黑或深色、凹痕、垂直線條、水平線條、厚趾甲及捲甲症。其中，變黑或深色，除了瘀血外，也可能是皮膚癌的一種形式，應進一步就醫檢查。

黃軒今（17）日在臉書發文表示，腳趾甲的變化可以提供一些身體健康訊息，如果腳趾甲的形狀、顏色或臭味持續改變超過幾周，像是腳趾甲變黑或出現濃厚的顏色，或者出現其他不尋常的症狀，小心恐是疾病或感染，以下為8種常見腳趾甲變化及發生原因：

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1.變黃

可能是由於真菌感染，尤其是當腳趾甲變得厚且脆弱時，而抽煙或頻繁使用染色強烈的指甲油也可能導致趾甲變黃。

2.變白

腳趾甲部分或全部變白可能是由於真菌感染、鐵質缺乏或由於趾甲受到損傷。

3.變黑或深色

可能是因為腳趾受傷造成的瘀血，或者可能是皮膚癌的一種形式，稱為黑色素瘤，應立即尋求醫生的幫助。

4.凹痕

可能是由於疾病或疾病的後遺症，如鉤端螺旋體病或手足口病，這些凹痕也可能與皮膚病，如牛皮癬有關。

5.垂直線條

這通常是正常老化現象，與疾病毫無關聯，這些直條凸起細線又稱為「脊狀凸起」 ，大約40歲左右會逐漸明顯，尤其常出現在大拇指，且男性較女性更為常見。

6.水平線條

代表過去的幾周或幾個月內身體遭受了嚴重的壓力，又或者可能營養不良。患者若出現凹凸不平的橫向溝槽，可能是因為身體狀況欠佳，導致腳趾甲長到一半卻停止了，待身體恢復後再長出新的。

7.厚趾甲

可能是真菌感染，尤其是如果趾甲顏色變深並且很難剪切，不過厚趾甲也可能是血液循環不良或糖尿病導致。

8.捲甲症

「捲甲症」是一種慢性指甲變形，像捲心餅乾一樣，兩邊指甲把指甲床的肉捲在裡面，且隨著慢慢變嚴重而影響到生活，通常腳指甲的發作機率較高，嚴重時會有疼痛，甚至反覆細菌感染發炎，進而影響日常行動。另外，此類指甲常常會變厚及變色，因此常被誤以為是黴菌感染的「灰指甲」，服藥、擦藥都無效。

對此，黃軒提醒，若是腳趾甲出現任何不尋常變化，應立即就醫並交由專業醫生進行診斷，以免延誤治療。

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