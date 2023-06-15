第一現場曝光！詐團車手私吞500萬贓款　遭押進鐵皮屋虐打致死

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

詐騙集團爆發黑吃黑虐殺命案！警方調查，林姓男子是詐團內的「車手頭」，負責收取現金，不料卻涉嫌背叛組織、私吞500萬贓款，並逃到桃園一處旅館躲藏。8日當天詐團成員循線找到林男，並將他押回高雄鳥松一處鐵皮工廠虐毆，林男不堪凌虐而殞命，隨後被棄屍在一處山區。桃園檢警介入追查，目前已經逮捕4嫌，其中2人被聲押，主嫌許男及共犯仍在逃。

▲林男私吞500萬元贓款，被詐團成員押到鳥松這處鐵皮屋內虐打致死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方調查，該詐團以許姓男子為首，而死者林男則是擔任「車手頭」，專門負責向被害民眾收取現金。不料林卻利用職務之便，私吞500萬元贓款，並將錢分發給親友，隨後為躲避組織追殺，逃往桃園大園一處旅館躲藏。

詐團成員8日循線從高雄北上，在旅館找到林男及其2名友人，當即將他們強擄上車，其中一名友人趁隙逃逸，並報警處理；而另一人則因不知情而被詐團成員釋放，最後僅林男一人被押回高雄鳥松一處鐵皮屋內痛打凌虐。

詐團成員一邊施虐、一邊追討500萬元款項，最終發現錢早已被林男分發、無法拿回後，氣得下重手凌虐，直到要轉移地點時，才赫然發現林男早已斷氣，於是便將他載往山區隨意棄屍。

警方13日尋獲林男屍體，據悉擄人、施虐為不同組人，共10多人涉案，目前有4名嫌犯遭逮，其中2人涉嫌打死林男，檢方依涉嫌過失致死等罪聲押，並持續追緝許男等其他在逃嫌犯。