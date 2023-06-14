蘋果西打再爆5月薪資未發　桃園市勞動局發文6／21前說明

▲蘋果西打桃園平鎮廠日前傳出有不明沉澱物，市府衛生局勒令停工，圖為稽查人員到場稽查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名飲料蘋果西打桃園平鎮廠日前遭爆料有不明沉澱物，衛生局稽查驗出有黴菌、酵母菌等物遭勒令生產線全部停工，但最近有員工再爆料廠方積欠5月薪資遲未發放；市府勞動局指出，經查該公司5月薪資確實尚未發給，已違反勞動基準法，勞動局已發文限期於6月21日前陳述意見，若確認違反法令將依法進行裁處。

蘋菓西打公司今年4月間被爆料指稱，其中瓶裝1,250、2,000毫升包裝底部有不明白色沉澱物，桃市府衛生局派員前往平鎮廠稽查，要求生產2種上述兩種瓶裝生產線暫停作業，此外，衛生局後來又接獲包括220毫升與600毫升包裝飲料也被發現有不明混濁物，衛生局人員再度稽查，要求2、3號產線全部停工，待全數產線缺失改善完成，並提出具體改善報告書，再經衛生局審核通過方能復工，所有商品已進行封存與下架。

▲蘋果西打桃園平鎮廠日前傳出有不明沉澱物，市府衛生局到場稽查，並封存現場產品。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

未料，儘管蘋果西打生產線已全部停產，但最近有員工投訴，公司積欠5月份薪資逾期未發放，市府勞動局獲悉於12日前往勞檢稽查。

市府勞檢處今天指出，經查該公司5月份薪資逾約定發薪日（6月5日）仍未發給，已涉違反勞基法第22條第2項工資未全額給付規定，勞檢處已發文限期於6月21日前陳述意見，若確認違反法令將依法進行裁處，勞檢人員也籲請公司儘速協商正常發薪，以保障勞工權益。