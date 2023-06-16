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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「破6百萬年輕人」失業！　官方：一周工作1小時就屬就業

▲求職,招聘,人才,畢業生,失業。（圖／CFP）

▲大陸5月的16至24歲青年失業率為20.8%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉15日上午在國新辦新聞發布會上表示，「總的來看，青年失業率處在高位。目前青年人當中失業的總共600多萬。下階段，隨著經濟持續好轉，就業保持總體穩定有較好支撐。」同時，官方也透露，大陸的就業統計，是以一周內工作1小時及以上屬於就業。

大陸國家統計局15日公布，5月城鎮調查失業率5.2%，與4月持平。青年失業率續升，16-24歲勞動力調查失業率為20.8%，再刷新有記錄以來高點，4月為20.4%。

據《南方+》報導，付凌暉說，從總量看，初步測算，5月份，16-24歲青年人總量大概有9600多萬。但他也表示，16-24歲很多是在校學生，未真正進入到勞動力市場，「進入到勞動力市場尋找工作的有3300多萬，這3300多萬當中，有2600多萬已經找到工作，大概有600多萬目前還在尋找工作。」

付凌暉還介紹了失業率的統計方式。他指出，大陸的就業統計主要是依托國家統計局勞動力調查制度，「我國勞動力調查制度自建立以來不斷健全完善，我國城鎮調查失業率統計科學規範，與國際標準接軌，能夠客觀反映我國城鎮就業情況。」

報導稱，按照國際勞工組織關於就業、失業的統計標準，將16歲及以上人口劃分成三類：就業，失業，以及非勞動力。

付凌暉表示，按照國際勞工組織的標準，就業人口是指，在調查參考期內（通常為一周）為了取得勞動報酬或經營收入而工作1小時及以上，和因休假、臨時停工等暫時離崗的人-這些人都屬於就業。失業人口是指沒有工作，在近期尋找工作，而且立即能去工作的人，「這些人有工作能力、工作意願，這屬於失業人口。」

他進一步指出，非勞動力是指，16歲及以上既不屬於就業人口也不屬於失業人口的人，「沒有工作意願或失去勞動能力的人，這些不在就業和失業統計範圍之中。比如前面談到的青年人，有一些在校學生沒有尋找工作，也沒有工作意願，是不會統計到失業率當中的。也有一些人，由於照顧家庭，不參與到勞動力市場，也不在勞動力統計當中，這是國際通用的標準。」

付凌暉表示，調查失業率的計算，用的是失業人口除以就業人口加失業人口之和。付凌暉強調，大陸城鎮調查失業率能夠客觀反映就業形勢。他強調，大陸城鎮調查失業率不會低估全國失業情況，能夠客觀反映真實就業情況，「我國城鎮調查失業率統計方法、統計對象、統計標準與國際接軌，能夠客觀反映調查失業率整體情況。」

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