大陸5月青年失業率再攀高至20.8％！　官方強調：經濟恢復向好

▲大陸5月青年失業率再攀高至20.8％。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局15日公布，5月城鎮調查失業率5.2%，與4月持平。青年失業率續升，16-24歲勞動力調查失業率為20.8%，再刷新有記錄以來高點，4月為20.4%。大陸國家統計局卻強調，總的來看，5月份，國民經濟延續恢復態勢，轉型升級持續推進。

大陸國家統計局15日發布5月多項經濟數據，其中5月全國規模以上工業增加值年增率3.5％，比上月回落2.1個百分點；社會消費品零售總額3兆7803億元（人民幣，下同）、年增12.7％，也較上月回落5.7個百分點。

失業率部分，25-59歲勞動力調查失業率為4.1%。25-59歲勞動力中，國中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、4.1%、3.2%。大陸31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時。

大陸國家統計局強調，總的來看，5月份，國民經濟延續恢復態勢，轉型升級持續推進。但也要看到，國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎尚不穩固。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉仍表示，就業形勢總體改善，國民經濟恢復向好，對就業帶動增強。從總量看，初步測算，5月份，16-24歲青年人總量大概有9600多萬。而失業率仍處在高位的原因是，16至24歲很多是在校學生未真正進入到勞動力市場，進入到勞動力市場尋找工作的有3300多萬，這3300多萬當中有2600多萬已經找到工作，大概有600多萬目前還在尋找工作。

付凌暉強調，「現在大家對青年人失業總量情況有些誤解，目前來看，青年人當中失業的總共600多萬。下階段，隨著經濟持續好轉，就業保持總體穩定有較好支撐。」