8縣市大雨！滯留鋒、西南季風徘徊　「端午連假」南北兩樣情

▲今、明(16、17日)兩天有明顯降雨。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今、明(16、17日)兩天「滯留鋒」北返經台灣上空至北部海面，搭配「西南季風」有明顯降雨。氣象局針對全台8縣市發佈大雨特報；週末中南部有劇烈天氣發生，這波雨勢將持續到端午連假（25日）。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(16、17日)兩天「滯留鋒」北返經台灣上空至北部海面，搭配「西南季風」，將帶來明顯降雨，各地皆應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及局部豪雨發生。

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▲全台8縣市大雨特報。

氣象局針對彰化、雲林、宜蘭、花蓮、南部及澎湖地區發佈大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

下週日、一(18、19日)「滯留鋒」在長江流域(左圖)至北部海面一帶徘徊，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，白天發展較強，仍有小範圍「劇烈天氣」及局部豪雨發生的機率，應持續注意；背風面相對穩定，炎熱如夏(高溫達35度以上)，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。

▲最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬18日8時850百帕渦度及風場圖顯示，「滯留鋒」在長江流域，台灣盛行「西南季風」(左圖)。模式模擬22日8時天氣圖則顯示，「滯留鋒」在北部海面，台灣仍受「西南季風」影響(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週二至「端午連假」(20至25日)「太平洋高壓」偏弱，「西南季風」偏強，仍是5、6月「梅雨季」多雨的型態之一；迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏、午後有局部短暫雷陣雨的機率。至於連假之後的天氣，則已超過模式模擬的極限，過多臆測、徒增困擾而已。