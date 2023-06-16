因疫情停辦！泳渡澎湖灣週日再度登場　近1400人參賽

記者陳洋／澎湖報導

「2023 泳渡澎湖灣」將於6月18日登場，縣政府今天上午召開行前記者會，公布今年參賽選手將近1400人，三名代言人也會一同參與，為這項超過20年歷史的活動揭開序幕。

▲泳渡澎湖灣週日登場 近1400人參賽。（圖／澎湖縣政府提供）



泳渡澎湖灣是長達5公里的賽事，共分三個組別，最長的是5公里組，下水點是西嶼鄉的大菓葉，上岸點是馬公市的觀音亭園區，全程將跨越澎湖內海。

澎湖縣長陳光復說，泳渡澎湖灣活動在今年將滿20年，過去因為疫情停辦了幾屆，今年恢復辦理，有將近1400人參加，而且是瞬間報名額滿，所以明年度活動會延長報名期，鼓勵更多人來澎湖挑戰。

▲泳渡澎湖灣週日登場 近1400人參賽。（圖／澎湖縣政府提供）

今年的活動找來行腳節目主持人段慧琳、鐵人三項國手郭家齊、開放水域游泳教練許汶而，她們都將參加5公里組，對於生涯首度參與長泳，段慧琳說，因為節目組會全程跟拍，所以無論如何她會游完全程，她期待能邊游邊欣賞水下景色。

泳渡澎湖灣在上岸點將設有多個美食攤位，讓游完全程上岸的選手可以大快朵頤，讓選手們開心的游、痛快的吃。

活動將於本週日開幕，主辦單位期望活動順利進行，選手們也能滿意活動的安排，盡情暢泳，讓老品牌的活動在疫情後繼續發光發亮。