就要畢業！小6童偷錢請麻吉吃零食　街頭流浪9小時...暖警助返家

▲▼1名小六男童不捨即將畢業，離情依依的偷錢開心請吃零食，後來閒晃9小時滴水未進。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

正值學校畢業旺季，台中市某國小六年級張姓男童不捨幾個玩在一起的死黨即將分開，離情依依，從家裡偷了上百元買了零食到學校開心請大家吃，張童因為擔心被父母責罵，當天下課後一回到家馬上離家出走，獨自在外面閒晃了9個小時，滴水未進，直到深夜1點半滿臉倦容的站立街頭被巡邏員警發現，員警通知家長前來，張父心疼不已，趕快把兒子帶回家休息。

台中市警察局第一分局大誠分駐所警員卓明祥，日前凌晨1點30分，在中區三民路與公園路口一家婚紗店的騎樓，發現1名背著背包、滿頭大汗的小男童徘徊，經卓員主動關心詢問後，先帶回派出所再通知家長前來。

一問之下，才知張童離家出走背後原因竟是如此溫馨和不捨，張童上午帶著零食到學校，開心的和同學吃吃喝喝，因為即將畢業，相處的日子不多了，到了下午4點，他下課回到家，心想父母可能已經知道桌上的錢不見了，於是趁家人不在，丟下書包走出門，獨自從北區進化北路一路閒晃走在街頭，直到隔天深夜被員警發現。

員警一算，張童從住家到婚紗店，路程約5公里，但出走時間卻是下午4點多到隔天深夜1點多，長達9小時都沒有吃東西，張童滿臉倦容，吃不下東西，又不敢回家。

張童的父母下班後發現小孩不見了，焦急得四處找尋，直到接到警察電話，才趕到派出所接人，出現在派出所的張父則是一臉不捨，沒有責罵，開心向員警感謝。