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裝了石墨烯智能氣動褲　不管少女或孕婦再粗的腰臀都塞得下

裝了石墨烯智能氣動褲　不管少女或孕婦再粗的腰臀都塞得下（圖／業者提供）

【企劃特輯】

很多機能運動褲因太過貼身，讓小腹婆、大肚男無所遁形，連螞蟻腰女孩也有駱駝蹄原形畢露困擾。狂銷百萬件的PP石墨烯塑崩褲今夏推出升級版氣動褲，除導入全新智能氣動紗科技，更狂的是一褲就能搞定S到2XL身形，再粗的腰、再肥的臀都能塞得進，男女老少穿上它，都能享受無與倫比的塑崩功效。

石墨烯結合科技氣動紗　越熱越涼爽
炎熱夏天到來，很多人會重新檢視或添購衣櫃行頭，一件能塑身修身，提升內外循環、增加代謝又不悶的褲子，成為全民所盼！PP石墨烯塑崩褲看準夏季換褲潮，推出氣動版新選擇，神奇氣動紗可感應人體體溫與溼氣，當感應到人體溫度上升2～3度時，紗線便會自動開啟透氣功能，自動伸展打開纖維，排出熱氣讓肌膚呼吸透氣，熱能越高，體表感受越涼爽，再也不用忍受像蒸籠一樣的悶熱感，夏天穿也能涼爽又透氣。不論是需要久站的櫃姐、服務業人員，或長時間久坐的上班族，愛護自己最省時有效的做法，就是趕緊添購一件PP石墨烯氣動褲。

裝了石墨烯智能氣動褲　不管少女或孕婦再粗的腰臀都塞得下（圖／業者提供）

裝了石墨烯智能氣動褲　不管少女或孕婦再粗的腰臀都塞得下（圖／業者提供）

遠紅外線釋放外掛渦輪　搞定全身形
此外，氣動褲最核心的石墨烯材質，被視為紡織界的神奇黑科技，獨有莫爾超晶格結構，加熱後可發射7-15微米遠紅外波，猶如外掛turbo渦輪，加速深層循環紓壓，久站久坐或運動後的下半身皆可得到放鬆舒緩。

裝了石墨烯智能氣動褲　不管少女或孕婦再粗的腰臀都塞得下（圖／業者提供）

不過最神奇的是，整件氣動褲採用高彈性全螺紋並搭配5大部位加壓織法，彈力及回塑性強， 代言人吳淡如、林美秀、江宏恩男女老少環肥燕瘦通通都能一褲搞定，不分尺寸從22到46腰、S至2X全身型都能穿得下，棉花糖女孩也不用怕卡臀，送禮也不用偷偷打探猜測對方的腰臀尺寸，保證不踩雷。

裝了石墨烯智能氣動褲　不管少女或孕婦再粗的腰臀都塞得下（圖／業者提供）

今年夏天，廠商一口氣推出女款九分、褲裙、男褲3種款式，大腿前側延伸拉提，加強腿型修長視覺效果，兩側六角蜂巢織法可加強按摩，告別氣血循環阻塞，大腿後側雕塑家壓，穿上就有蜂腰翹臀，小腿點狀按摩設計，拒絕腿酸腳麻，腰腹部雙層螺紋加壓設計一秒收小腹，男褲還設計隱藏式收納袋，方便隨身攜帶手機錢包小物，一褲搞定全齡全身形。

裝了石墨烯智能氣動褲　不管少女或孕婦再粗的腰臀都塞得下（圖／業者提供）

裝了石墨烯智能氣動褲　不管少女或孕婦再粗的腰臀都塞得下（圖／業者提供）

一件搞定所有身型的「PP石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買?
●東森購物網特惠組：https://chshop.work/Uefl6
●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8n9
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1
 

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關鍵字：

石墨烯智能氣動褲PP石墨烯塑崩褲機能運動褲

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