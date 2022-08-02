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新台灣之光！「這款」襲擊國內外時尚圈　上市未滿一個月就斷貨！

▲▼PP石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,藏肉,劉品言,夏天。（圖／業者提供）

 【企劃特輯】

現在塑身褲、機能褲百百款，看得人眼花撩亂，塑身效果佳的雖好看但悶熱不透氣、有機能性的又包不住贅肉機能性；去年大賣30萬件的「PP石墨烯塑崩褲」，業者今年運用獨家體雕技術推出升級款「塑崩未來褲」，主打能讓女生肉肉都能收進去、線條出來，還找了女星劉品言代言，更推出了7種莫蘭迪色系，開賣不到一個月在國內外爆紅，有許多國外品牌及代購業者都紛紛搶單，廠商表示：「原本預估到九月的安全產量，竟然提前就銷售一空了，客服電話也被打到爆，引來客訴；為了不讓消費者撲空，老闆已親自出馬待在廠房盯場，要求產線提供足夠的備貨，給消費者最漂亮的夏天。」

▲▼PP石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,藏肉,劉品言,夏天。（圖／業者提供）

再肉都有S曲線！針對亞洲女性身材痛點而生的「藏肉神褲」

 「石墨烯塑崩未來褲」針對亞洲女性五大身材痛點做加強，運用獨家3D體雕技術，穿上能「秒藏」各部位的肉肉，展現身材S曲線。腰部的「X型強化支撐」設計，能強化腰線、阻止腰後肉溢出；腹部的「V型蜂巢編織」，利用「隱形束腹」把多餘的腰腹肉內推，可以讓腰腹肉內縮5~8公分；臀腿處的「花托堤上提區」可收服內外側大腿肉、臀部線條集中托高，視覺上讓腿長多5公分；髖部跟小腿都有舒壓的按摩編織設劑，能通膽經外還能告別蘿蔔腿。

▲▼PP石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,藏肉,劉品言,夏天。（圖／業者提供）

▲▼PP石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,藏肉,劉品言,夏天。（圖／業者提供）

98%消費者「有感瘦」　石墨烯促循環、助快燃　塑身兼顧瘦身

除了萬元等級塑身褲的強力雕塑效果外，「塑崩未來褲」因布料中含有HSG+石墨烯材質，將石墨烯從平面傳導進化成立體傳導，導入導出效果更快速，不但讓身體維持恆溫，夏天穿上也透氣涼爽、不悶熱，還能釋放遠紅外線波讓身體產生微循環、增加循環代謝力，光是穿著走路10分鐘，就能達到30分鐘慢跑的運動效果。

▲▼PP石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,藏肉,劉品言,夏天。（圖／業者提供）

「塑崩未來褲」更有型　時尚達人：它已成為一種時尚趨勢

「塑崩未來褲」不但具有實用性，也兼顧流行感，除了百搭的經典黑色之外，六種莫蘭迪色，在上半身的顏色選擇上可以更有彈性，即使選擇亮色系也很好搭。時尚達人表示，著重機能性兼顧外觀的「塑崩未來褲」，不但具有機能性且塑身效果好又透氣，它已經成為一種時尚趨勢，不僅上班可穿，下班後也能直奔健身房、逛街，適合各種不同的生活場景，重點是不論任何身形都能顯瘦、顯腿長，是女性夏季時尚、百搭的必備單品。

▲▼PP石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,藏肉,劉品言,夏天。（圖／業者提供）

各大時尚媒體、達人推薦　國內外都瘋塑崩未來褲

因塑崩未來褲不但入圍《女人我最大-粉美賞》，vogue雜誌、時尚造型師李佑群、時尚教授李明川也都推薦過，不只國內瘋狂，也在國外模特兒圈爆紅，廠商目前正緊急追加訂單，以因應國內外的需求，但由於各通路需求量大，仍有缺貨危機，一時間，搶到塑崩未來褲的消費者都成了眾人欽羨的對象。

▲▼PP石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,藏肉,劉品言,夏天。（圖／業者提供）

▲▼PP石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,藏肉,劉品言,夏天。（圖／業者提供）

國內外都超夯「塑崩未來褲」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7P7
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/snSyi
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/bpbIMTCtO2k
 

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