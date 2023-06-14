威力彩飆5.9億！4星座4生肖「偏財運超旺」中了秒退休

▲明天威力彩上看5.7億元，你上車了嗎？（示意圖／記者黃稜涵攝）



生活中心／綜合報導

威力彩連槓16期，明（15日）天威力彩上看5.7億元，命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」列出「偏財運超旺」的4星座、4生肖，搭配小撇步中獎機率更高，上榜的你趕快筆記起來！

Top4：處女座



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穀神星進入處女座的本命宮,，而穀神星在天體來說，其組成星體爲岩石或者冰，因此小孟老師建議處女座的朋友，下注前可以吃消暑的水果，或者冰涼食品，也可以尋找靠近山邊的投注站來下注，說不定可以因此中大獎喔！

Top3：金牛座



木星與天王星進入金牛座的本命宮，加上穀神星進入金牛座的偏財宮，這也顯示金牛座的偏財運非常旺盛，而天王星為青色的行星，建議金牛座的朋友，可以在下注前多吃青菜或者喝青草茶，也可以去尋找靠近草皮草地公園邊的投注站去下注，說不定會因此而暴富。

Top2：獅子座



火星與金星進入到獅子座的本命宮，顯示獅子座財運像火一樣在燃燒，所以小孟老師建議獅子做的朋友，在下注前可以多冥想火焰，或者吃煮熟的茶葉蛋，也可以尋找靠近餐飲旁的投注站去下注，說不定能夠為你帶來好運氣。

Top1：雙子座



太陽與水星進入雙子座的偏財宮位，顯示雙子座在6月15日財運旺盛，而水星的顏色是呈現深灰色，五行為黑色，建議雙子座的朋友在下注的時候，可佩戴黑色的飾品，或者穿黑色的衣服，也可以吃米血糕、黑芝麻等食物，都能幫助整體財運加分。

小孟老師指出，好運4生肖包括「虎、龍、狗、馬」，而財神方位在「東北方」，最佳財運3時段分別是「中午11:00-下午13:00」、「下午14:00-15:00」、「晚上18:00-19:00」，建議大家可以在這幾個時段去買，增加一夜致富的中獎率。