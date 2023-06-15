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12星座「下半年衰月」揭曉！天蠍恐破財、巨蟹感情遇考驗

▲▼春節財運出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲塔羅牌老師公布12星座「下半年衰月」運勢。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

2023年已在不知不覺中過了快一半，塔羅牌老師艾菲爾今（15）日在粉專公布12星座下半年受行星「逆行衝擊」，各自必須小心的「衰運月」，像是處女座於8月要留意健康亮紅燈，身心恐面臨挑戰與不適，需多加照顧與放鬆；另外，天蠍座在9月恐有金錢或物質的困難或損失，有破財疑慮，需審視自身的財運、重新管理規劃。

12星座下半年「衰運月」曝光：

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牡羊座－6月

將面臨深入探索內心的時期，可能發現內在隱藏的恐懼、執念或陰暗面，需勇敢面對和釋放。同時，可能遭遇無力或挫敗，要學會放下控制和執著，接受變化和不確定性。在這月份務必保持冷靜、理性，避免情緒化及衝動、自我毀滅的舉動。重要的是重視內在挑戰、積極應對變化，以實現個人成長和發展。

金牛座－8月

原本穩定安逸的生活恐被打破！將迎來一些意外的挑戰或機遇，需要迅速適應和調整。同時，可能對新事物或觀念感到抗拒和困惑，需敞開心胸和視野，嘗試接受、學習。8月份保持靈活和開放態度是關鍵，避免因固執或保守而錯失良機或招惹麻煩。勇敢面對變化、探索新領域，才有進步空間。

雙子座－9月

可能會發現在言詞表達或信息傳遞方面出現錯誤或誤解，需多加澄清和確認。同時可能因繁瑣的事務而感到困擾，要有耐心解決。這個月份思維清晰和言詞準確很重要，避免因粗心或隨意而引發不必要的麻煩或損失。務必注重細節、保持和他人的良好溝通，能減少誤解、提高工作效率。

巨蟹座－7月

會驚覺愛情或自我價值存在疑慮或不滿，需重新檢視和調整。同時，會遇到感情上的波折或考驗，必須加強溝通。在這月份要保持自信，勿因過於敏感或依賴而影響自己的幸福和尊嚴，最重要的是真實對待自身的感受和需求，與伴侶或重要的人坦誠交流，並尋找平衡和和諧的解決方法。

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲巨蟹座在7月與另一半感情恐遇挑戰。（示意圖／視覺中國）

獅子座－12月

會遇到工作或人際關係上的障礙或挫敗，要更加努力和合作。此外，會感受到自信和魅力有所下降，需重新找回自身的光彩和活力。12月份務必保持謙虛和負責態度，勿因驕傲或固執而得罪他人、錯失機會。保持積極心態、靈活應對變化才能克服困難。

處女座－8月

在思考或表達方面會出現混亂，需多加檢查，而身體或心理上的不適，同樣需要多加照顧和放鬆。這個月份要保持清醒和寬容態度，不要因為焦慮或苛求而給自己或他人造成壓力或傷害，關注身心健康、適度的休息，尋找內心的寧靜。同時提升溝通和思維準確性，能更有效率處理工作和人際關係，創造更好的生活品質。

天秤座－6月

自身深層的情感或潛意識需要被釋放，需要勇敢面對和接受。此外，你可能會感受到價值觀或人生觀改變，需重新定位和調整。6月份剩下的日子保持真實和積極態度，不因迷惘或消極而失去方向或信念，與自己的內心對話、審視情感和渴望，並積極找尋適合自己的成長和發展之路，藉由接納變化和探索內在需求，將邁向更有意義的人生旅程。

天蠍座－9月

金錢或物質方面可能遇到困難或損失，需要重新管理。同時，你可能感受到安全感的缺乏，需要重新找回自己的豐盛和信任，在這月份保持節儉、感恩的心，別因貪婪或懷疑而浪費、錯失機會。重點在重視自己的財務狀況，審查開支和投資，並尋找穩健可持續的財務策略。透過謹慎管理、積極行動，就能度過這個挑戰期。

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲天蠍座9月恐在金錢或物質方面遇到困難。（示意圖／記者李佳蓉攝）

射手座－12月

對於知識或見識上的障礙或錯誤，要重新學習和修正。另外，你也可能遇到一些旅行或冒險上的風險，需要小心。在這月份保持謹慎、實際態度，不要因為好奇或衝動而讓自己陷入麻煩與危險，最重要的是對自身的學習和旅行計畫進行周密的準備和安排，確保能充分利用這段時期以積累知識和體驗。保持開放心態、願意接受新觀念和文化，以豐富視野、克服挑戰。

摩羯座－6月

恐遭遇事業或社會上的競爭，需要證明和爭取自己的地位。同時你會感受到責任和壓力倍增，需要重新分配和承擔。在6月剩餘的日子裡，保持堅強和積極態度，別因恐懼或消沉而放棄目標或理想。重新審視自身的權力和地位，並採取必要行動提升自己的影響力，此時也要合理安排時間和精力，才能克服挑戰。

水瓶座：6月

在這個月裡你可能對未來或社會存在疑惑與不滿，需要重新思考和改變，同時會遭遇現實中的限制和阻礙，也要重新適應。在這個月份保持理智和合作態度，勿因叛逆或孤立而與他人產生衝突和隔閡，以平衡的方式面對現實、尋找創新的方法實現夢想。保持開放心態、接受新觀念，與他人合作溝通是解決問題和克服挑戰的關鍵。

雙魚座：6月

你可能會對宗教或哲學產生困惑或失落，同時也發現自己的感受和直覺減弱或混亂，要重新傾聽和澄清。在這個月裡保持信心和清醒，別因迷茫或幻想而失去方向。這是一個重要時期，需審視自身的信仰體系和靈性觀念，你會開始質疑過去的信仰，或對當前的信仰感到迷茫，這時期提供了重新定義自己信仰機會，勇敢追求內心的真實，別被傳統或他人觀點束縛。

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