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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁、陳雪生性騷案處理慢半拍　綠委：國民黨確實標準較低

▲▼傅崐萁。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者杜冠霖／台北報導

政壇性騷案連環爆，國民黨立委傅崐萁、陳雪生雙雙爆出性騷案，但目前都未退出2024立委大選，引發外界抨擊。對此，民進黨立委莊瑞雄15日受訪時表示，各政黨對於性騷的議題來看，國民黨的標準確實比較低，好像稍微矇混一下就過了，時間久遠、當事人今天跳出來，這要傅崐萁自己去面對。

媒體人董成瑜日前控國民黨立委傅崐萁任花蓮縣長期間，曾在一場餐敘上對她性騷擾，在場的作家李桐豪表示的確看到董把傅推開；《鏡週刊》社長裴偉則向友人說，他當時聽到董怒斥傅後立刻離開。

莊瑞雄指出，傅崐萁到底有沒有涉及性騷擾，當事人也出來指證，這個問題還是要請教傅崐萁，各政黨對於性騷的議題來看，國民黨的標準確實比較低，好像稍微矇混一下就過了，但這對任何一個政黨能否符合社會期待，大眾眼睛睜得很亮，這個問題還是要問他本人，時間久遠、當事人今天跳出來，這要傅崐萁自己去面對。

而對於國民黨近期狂打性騷議題，民進黨團總召柯建銘表示，其實各黨都有這個問題，都不要龜笑鱉沒尾，反正性平三法馬上要處理了，各黨都是性平時刻，這是長期以來在社會每個角落都可能發生，從教育體系、外部力量、修法等三方面，希望能形成新的運動來改變這種社會文化。

柯建銘直言，各黨都應該坦然面對這個問題，朝野合作修法，而且社會力量還要進來，希望這一波能夠把所有性平時刻，深植每個人心，為社會風氣帶來改變。

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