19歲女突然離奇懷孕　崩潰稱遭「邪靈」侵犯

▲19歲女子喊冤稱，她從未與男性發生關係，不解為何突然懷孕....（示意圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

哥倫比亞一名19歲女子聲稱，她從未與男子發生親密行為，結果近日開始停經，讓她不明所以，主動就醫，沒想到竟發現離奇懷孕。她堅稱，自己仍是處女，完全不曉得自己是如何懷孕，肯定是被「邪靈」侵犯了。消息傳開後，引發熱議。

根據《odditycentral》報導，這名19歲女子向哥倫比亞媒體《TV Malambo》表示，她在停經之前，曾做了許多奇怪的夢，還感覺到房間內有超自然的力量存在，後來媽媽帶她去看婦產科，才發現她已經懷孕了，讓她錯愕直呼「我明明沒有和任何男人接觸！」

這件離奇的事在網路上傳開後，有人認為這位女子只是在編造故事，目的是不想讓父母知道她和別的男生發生親密關係。不過，也有人站在女子那一邊，稱這樣的事件並不是沒有前例，「她的父母最不該做的就是把她趕出家門。」

事實上，在哥倫比亞，14至19歲女性懷孕的比率高於世界上大多數國家。不過，這名女子並不是第一個宣稱被超自然力量侵犯的人。

早在2021年，印尼西爪哇省（West Java）婦女西蒂（Siti Zainah）就曾表示，她某天祈禱後在家中睡覺，突然感覺一陣風吹進身體，接著肚子不斷變大，最後竟誕下一子，引起當地眾人議論紛紛。