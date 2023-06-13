「雨林求生40天」4童全球關注　監護權大戰上演！外公怒控生父家暴

▲ 4名孩童脫困時都已骨瘦如柴。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞4名原住民孩童墜機於亞馬遜雨林，靠著13歲大姊萊絲莉（Lesly）的聰明才智，奇蹟存活40天後獲救，令全球網友驚奇。如今野外求生大戲落幕，家屬卻上演搶人戲碼，因為他們的生父和外公都想爭取監護權，但當局懷疑他們和罹難的母親都遭到家暴。

根據《美聯社》，這4名分別僅13歲、9歲、4歲及1歲的孩童9日獲救，12日仍在醫院接受治療，預計還會住院幾天。哥倫比亞兒童機構正利用這段時間與家屬面談，以決定未來由誰照顧他們，因為他們的母親瑪格達萊納（Magdalena Mucuty）已因墜機罹難。

哥倫比亞家庭福利研究所負責人卡塞雷斯（Astrid Cáceres）說明，他們應小孩的外公外婆要求，派一名社工照顧他們，而他們的外公外婆正與最年幼的2個孩子生父爭奪監護權。該機構將了解狀況並進行討論及調查，目前不排除孩子們和母親曾遭受家暴。

孩子外公慕庫特（Narciso Mucutuy）11日指控，女兒瑪格達萊納生前遭到女婿拉諾克（Manuel Ranoque）毆打，每當父母起衝突時，孩子們就會躲進森林裡。

拉諾克受訪時則坦承家裡「出問題」，但稱這是私人家務事，不是「全世界的八卦」，被問及是否曾攻擊老婆時回應，「有時候口頭上會，但肢體上很少，我們比較常口頭爭執」，還稱自己不被允許到醫院看望較年長的2個孩子，但拒絕透露原因。