有「食力」！2023食育力城市大調查　台南蟬聯「教育與文化面」冠軍

▲台南市近年推動多項飲食與營養教育方案，深獲肯定，繼2022年食育力城市大調查榮獲「教育與文化面」冠軍，2023年再次蟬聯全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

學校午餐除了力求營養、安全、美味外，指導學生扎根「健康吃、聰明選」的飲食觀念，也是刻不容緩，台南市近年推動多項飲食與營養教育方案，深獲肯定，繼2022年食育力城市大調查榮獲「教育與文化面」冠軍，2023年再次蟬聯全國第一。

市長黃偉哲表示，欣聞本次調查佳績，這是對市府、教育局、學校及所有校聘營養師的肯定，未來將持續為台南孩子們的健康飲食把關。在《食力》2023年食育力城市大調查中，「教育與文化構面」有11項指標，涵括校園營養師進用、食農教育推動情形、專題網站設置、參與民間單位所辦理之相關競賽，競賽包含潔牙微電影觀摩、參與午餐大賽獲獎情形以及參與食育教師報名件數等。該調查報告對於台南市延續多年來結合民間團體、公部門推廣食農教育表示肯定。

市長黃偉哲表示，台南市近3年增聘22名校園營養師，目前總數有78位，平日肩負把關校園食安、午餐品質、營養均衡等重責，為鼓勵營養師平日辛勞，在111年推動績優考核及專業成長支持團隊方案，更將「營養教育」推廣列為重要目標，希望逐步全面推動校園營養教育，讓孩子學會健康飲食、聰明選擇。

教育局長鄭新輝表示，校園食安及營養教育推動是市府重大政策，除了落實建立食安督導機制外，更積極推動扎根正確營養教育觀念，包含推動「餐前五分鐘」營養教育方案，由營養師自製超過百部的營養教育短片；結合大專院校資源辦理校園巡迴闖關及假日食育營；整合學校食農校本課程，推出月月有主題的食農遊學體驗營；辦理健康知識大挑戰活動，用寓教於樂方式指導學生瞭解健康與營養知識；辦理學校午餐廚藝競賽，讓學校廚師及營養師互相交流觀摩等，透過多元有趣的活動深化扎根校園健康觀念，未來市府會與學校繼續為孩子的健康成長努力。

教育局表示，台南推動食育成果豐富，相關食農教育與餐前5分鐘飲食營養教育資源，包含影片、懶人包海報、主題小測驗及營養師撰寫的食材專欄與學校餐單等，皆分享於「台南市學校午餐教育資訊網站」(https://lunch.tn.edu.tw/)，歡迎親子共學，共享健康。