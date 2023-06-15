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大陸 大陸焦點 特派現場

海峽論壇16日正式登場　聚焦4特點呈現「疫後交流新常態」

▲▼海峽論壇,2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲新聞發布會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

第15屆海峽論壇今（15）日舉行新聞發布會，福建省委台港澳辦副主任陳志勇指出，本屆論壇是大陸疫後舉辦的最大規模兩岸民間交流盛會，共計有51場系列活動，將繼續圍繞「以通促融、以惠促融、以情促融」，充分展現深化兩岸融合發展取得的積極成效。

據陳志勇介紹，今年海峽論壇共有4大板塊、37項活動，加上同期舉辦的14項活動，共計51場，包括兩岸新媒體論壇、海峽青年論壇、海峽金融論壇、兩岸公益論壇等。其中，論壇大會將於17日上午10時在廈門會議中心舉行。

陳志勇指出，今年海峽論壇有四個特點，第一是呈現疫後交流的新常態，兩岸很多新老朋友線下相聚，充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。

第二是展現融合發展新成果，探索海峽兩岸融合發展新路，將繼續圍繞「以通促融、以惠促融、以情促融」，充分展現深化兩岸融合發展取得的積極成效；第三是彰顯青年發展新活力，將面向台灣青年提供1200多個就業職缺、1000多個實習職缺。

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,海論。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲陳志勇。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳志勇稱最後一個特點是「激勵同胞奮進新征程」，本屆論壇舉辦了15年主題展、製作15年專題宣傳片等，「海峽論壇是舉辦多年的兩岸民間交流活動，符合兩岸同胞的共同利益，受到廣大台胞的擁護和歡迎。」

廈門市副市長、海峽論壇廈門市保障辦主任莊榮良則指出，今年廈門為主承辦的活動共有4個特色，其中一點是聚焦台灣青年需求，在5月20日舉辦的台灣人才廈門對接會吸引了大約60家的用人單位，還有260多名的台灣專業人士參與，為台青提供了1270個工作職位。

陸委會9日表示，禁止國人參加危害我國國家主權安全的「民主協商」活動及參與推動「一國兩制台灣方案」相關活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

對此，陳志勇表示，遺憾的是，民進黨當局一再公然恐嚇參與籌辦和參與海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，製造綠色恐怖；第十五屆海峽論壇的舉辦，得到台灣民間團體各界民眾的踴躍響應，充分表明順民意、得民心的事。

海峽論壇始於2009年，一般情況於每年6月中旬舉辦，為期一週。今年是大陸新冠疫情解封後，規模最大的一場兩岸民間交流活動，國台辦稱有逾5000名台灣各界人士參與，政黨方面有國民黨、親民黨、民眾黨、新黨等參與。

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