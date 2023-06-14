　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

▲歌手單依純（圖左）及陳立農（圖右）。（合成圖／微博／視覺中國）

▲兩岸歌手單依純（圖左）及陳立農（圖右）。（合成圖／微博／視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

大陸第十五屆海峽論壇將於6月17日在福建廈門舉行，成為疫情過後首個兩岸大型民間交流活動，本屆論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，期間將舉辦51場各領域相關活動。大會開幕前，官方也公布論壇主題曲《我們相信》，將由台灣歌手陳立農和大陸歌手單依純攜手於大會上演唱。

▲▼ 2022海峽論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲2022海峽論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據了解，第十五屆海峽論壇主辦方於2023年4月對外公開徵集主題歌曲，共142首來自海峽兩岸及香港等地的原創作品報名，最終，由余帆作詞、蔣舟作曲的《我們相信》獲選海峽論壇主題曲。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，本屆徵集的這批歌曲創作者有海峽論壇的新老朋友，也有期盼兩岸關係和平發展的各界人士；有90歲的大陸老藝術家、88歲的台灣老兵，也有「90後」及「00」後的兩岸青年；有兩岸婚姻家庭共譜樂章，也有兩岸音樂人同創佳作，「這些歌曲譜寫了兩岸一家親的動人旋律，唱出了兩岸同胞期盼交流融合、攜手同心向未來的共同心聲。」

據了解，本屆海峽論壇主辦方邀請國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟、 民眾黨等台灣政黨代表、台灣主辦單位代表及台灣行業代表、社團負責人、工青婦、鄉鎮村里、農漁工商、民間信仰等各界嘉賓共5000餘人，其中，國民黨副主席夏立言也將應邀率團出席。

本屆論壇則是延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置青年、基層、文化和經濟交流四大板塊共37場活動，期間還舉行四大板塊外的14場相關活動，合計51場。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了
快訊／午後雷雨全面開炸！　15縣市「大雨特報」
快訊／遭電擊！　27歲冷氣工墜樓
勞動部發錢啦！1圖看懂「申請條件」　每月最高領1萬3
快訊／鄭家純贏了！　逆轉免賠
獨／名導周格泰遭名媛爆性騷「頭壓胯下」！　公司回應
升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」！　超實用密技曝光
快訊／SOGO大巨蛋要來了！　最快啟用時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦：解放軍不是說說而已

四川內江「城管毆打小販」引公憤！　大批群眾圍堵警車討說法

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

台酒補資料遭退件　國台辦：若想在陸銷售須「依規」提交

中韓互召大使抗議！中大使稱「賭中國輸必定後悔」　兩國隔空對嗆

柯文哲提「癱瘓」大陸高鐵和ATM　國台辦籲多說有利和平的話

陸委會批海峽論壇是中共統戰平台　朱鳳蓮三問：民進黨究竟在怕什麼？

馬英九邀陸生遭疑是「樣板青年」　國台辦批將單純學生政治化

國台辦：鄭州、武漢等4航點未獲台灣批准　恢復旅遊無對等問題

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦：解放軍不是說說而已

四川內江「城管毆打小販」引公憤！　大批群眾圍堵警車討說法

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

台酒補資料遭退件　國台辦：若想在陸銷售須「依規」提交

中韓互召大使抗議！中大使稱「賭中國輸必定後悔」　兩國隔空對嗆

柯文哲提「癱瘓」大陸高鐵和ATM　國台辦籲多說有利和平的話

陸委會批海峽論壇是中共統戰平台　朱鳳蓮三問：民進黨究竟在怕什麼？

馬英九邀陸生遭疑是「樣板青年」　國台辦批將單純學生政治化

國台辦：鄭州、武漢等4航點未獲台灣批准　恢復旅遊無對等問題

鄭家純「抽脂做壞了」挨告二審免賠　元和雅652字酸：寫真靠修圖？

大法官同意權案6／21拼闖關　柯建銘：持平而論都是優秀人選

只賣14天！　麥當勞「2神級漢堡」悄悄回歸了

快訊／午後雷雨全面開炸！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀開房女神　她爆要斷13年婚

川普出庭面對密件案37罪喊冤　事件發展一次看

許瑋甯結婚1年「擁抱勝過千言萬語」！揭情緒黑暗面：無法回歸正常生活

高雄限量「榴槤拉麵」！濃炸果肉打泥入湯　網嗨喊：端起來喝

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

運動家球迷抗議搬遷高喊「賣球隊」 　投手以為耳機壞了

大陸熱門新聞

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭就知道

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

陸直播主穿「免職裙」帶貨被轟：身上寫著小三

21歲女網紅「到減肥訓練營」2天後驟逝！去世前夜PO文

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

痘痘亂擠下場曝！他手賤噴血不止1小時

陸網紅挑戰用甲骨文寫高考作文 高中教師：估計得分堪憂

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

柯提「癱瘓」陸高鐵　國台辦回應

40歲男辭8萬月薪！回家當「全職兒子」爽領2萬

國台辦：鄭州、武漢等4航點未獲台灣批准

更多熱門

相關新聞

陸委會批海峽論壇是中共統戰平台 朱鳳蓮三問：民進黨究竟在怕什麼？

陸委會批海峽論壇是中共統戰平台 朱鳳蓮三問：民進黨究竟在怕什麼？

大陸2023第十五屆海峽論壇將於6月17日舉行，前後還有諸多分論壇及相關活動，包括國民黨副主席夏立言及部分工商界等民眾代表也將組團出席。陸委會日前定調海峽論壇為中共最重要的統戰平台之一，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在今（14）日的例行記者會上問道，「海峽論壇這一舉辦多年的兩岸民間交流活動，民進黨當局究竟在怕什麼、擋什麼？」

海峽論壇16日開幕 國民黨副主席夏立言率團參加

海峽論壇16日開幕 國民黨副主席夏立言率團參加

海峽論壇將開幕　陸委會：禁參加民主協商

海峽論壇將開幕　陸委會：禁參加民主協商

回顧2022年4部經典台劇主題曲

回顧2022年4部經典台劇主題曲

最經典的世足主題曲？球迷狂點名這1首

最經典的世足主題曲？球迷狂點名這1首

關鍵字：

2023海論海峽論壇陳立農主題曲單依純我們相信

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面