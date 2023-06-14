海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

▲兩岸歌手單依純（圖左）及陳立農（圖右）。（合成圖／微博／視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

大陸第十五屆海峽論壇將於6月17日在福建廈門舉行，成為疫情過後首個兩岸大型民間交流活動，本屆論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，期間將舉辦51場各領域相關活動。大會開幕前，官方也公布論壇主題曲《我們相信》，將由台灣歌手陳立農和大陸歌手單依純攜手於大會上演唱。

▲2022海峽論壇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據了解，第十五屆海峽論壇主辦方於2023年4月對外公開徵集主題歌曲，共142首來自海峽兩岸及香港等地的原創作品報名，最終，由余帆作詞、蔣舟作曲的《我們相信》獲選海峽論壇主題曲。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，本屆徵集的這批歌曲創作者有海峽論壇的新老朋友，也有期盼兩岸關係和平發展的各界人士；有90歲的大陸老藝術家、88歲的台灣老兵，也有「90後」及「00」後的兩岸青年；有兩岸婚姻家庭共譜樂章，也有兩岸音樂人同創佳作，「這些歌曲譜寫了兩岸一家親的動人旋律，唱出了兩岸同胞期盼交流融合、攜手同心向未來的共同心聲。」

據了解，本屆海峽論壇主辦方邀請國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟、 民眾黨等台灣政黨代表、台灣主辦單位代表及台灣行業代表、社團負責人、工青婦、鄉鎮村里、農漁工商、民間信仰等各界嘉賓共5000餘人，其中，國民黨副主席夏立言也將應邀率團出席。

本屆論壇則是延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置青年、基層、文化和經濟交流四大板塊共37場活動，期間還舉行四大板塊外的14場相關活動，合計51場。