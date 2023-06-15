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馬來西亞神山乍現「金色光環」　日出映照絕美景象曝光

▲▼馬來西亞最高峰京那巴魯山（Mount Kinabalu ）出現「金色光環」。（圖／翻攝自Facebook／Daverond Gurading）

▲馬來西亞神山京那巴魯山出現「金色光環」。（圖／翻攝自Facebook／Daverond Gurading）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞「京那巴魯山」（Mount Kinabalu）被奉為神山，某天日出時分，在陽光的映照之下，竟然出現環繞巒峰的「金色光環」，這幅奇景被23歲導遊達維隆（Daverond Gurading）拍下。

《星洲日報》、《新海峽時報》報導，達維隆13日在附近的高海拔訓練步道「Gurkha Hut」攀爬，猛然瞥見京那巴魯山最高峰羅氏峰出現金色光環，「這發生在上午6時日出的時候，當時大概有100名登山客，我還叫另一名山友一起拍照」。

▲▼馬來西亞23歲導遊達維隆（Daverond Gurading）。（圖／翻攝自Facebook／Daverond Gurading）

▲23歲導遊達維隆。（圖／翻攝自Facebook／Daverond Gurading）

達維隆是一名經驗豐富的登山者，儘管年紀輕輕，卻已經累積6年導遊經驗。他大方地將珍貴照片分享在臉書，被問及有什麼看法時回應，「這就要交給大家來詮釋了」。許多網友都被震撼，一些人形容是金龍現身，也有人認為很像傳統頭飾「Sigah」，或者馬來熊胸前的淺色U型斑紋。

「京那巴魯山」海拔4095公尺，位於北婆羅洲沙巴的京那巴魯國家公園，不僅是婆羅洲最高峰，也是馬來西亞境內最高峰。

#mountkinabaluview

Daverond Gurading 發佈於 2023年6月13日 星期二
 

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