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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳「美台21世紀貿易倡議」僅送立院查照　時力反彈：令人想起服貿

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國聯邦眾議院歲計委員會日前通過「美台21世紀貿易倡議」。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院歲計委員會日前通過「美台21世紀貿易倡議」首批協定實施法案，不過近日傳出，行政院認為該協定生效後僅需送請立法院查照，引發朝野立委反彈。對此，時代力量15日表示，樂見台美經貿關係新里程碑，但攸關人民重大權益的重要貿易協定，政府卻拒絕送進國會實質審查，令人想起《服貿協議》談判及簽署過程的不透明，引發社會極大的反彈與動盪。

台美雙方本月初簽署《台美21世紀貿易倡議》首批協定，昨（14）日美國聯邦眾議院歲計委員會，以全數同意的壓倒性票數，無異議通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，展現對台灣的強力支持。

民進黨立委賴瑞隆說，台美21世紀貿易倡議的簽訂，對台美關係是一大進展，同時也為台美FTA簽訂訂定基礎，這是台美各界所樂見的；基於權力分立的原則，也呼籲政府把該協定送交立院審議，透過國會的審查與監督，完成這樣的一個程序，這也是民主國家所慣用的程序。

時代力量發言人余佳蒨指出，樂見台美經貿關係達到新的里程碑，但攸關人民重大權益的重要貿易協定，政府卻拒絕送進國會實質審查，令人想起2014年《服貿協議》談判及簽署過程的不透明、不正義，引發社會極大的反彈與動盪。

余佳蒨表示，相較美國國會堅持對台美貿易倡議進行審查，我國行政院卻以該倡議是「行政協定」而非「條約」為由，拒絕送入立法院實質審查。

余佳蒨指出，從簽署的貿易協定內容來看，實際上卻是涉及到我國在經濟上利益的重要事項，又或是可能會牽涉後續我國法律的變更，依照《條約締結法》，這項貿易協定的性質實質上屬於「條約」，依法就應該在簽署後送到立法院進行審議。

余佳蒨表示，過往的貿易、經合合作協定，皆以條約案方式，送立法院審查，如台巴（巴拿馬）自由貿易協定、台瓜自由貿易協定、海峽兩岸經濟合作架構協議、台紐經濟合作協定等皆是如此。

余佳蒨直言，更何況本次的台美貿易倡議內容涉及農業、數位貿易、勞動、環境、國營事業等涉及經濟利益、法律等國家重要事項，也應該依法交由立法院審議，不該任意的規避來自立法院的監督。

余佳蒨強調，時代力量一直都支持台灣走向世界，也肯定透過與民主盟友間的合作，降低對於中國的經濟依賴，但談判過程中，秉持公開透明的原則，是我們必須堅守的底線，呼籲政府開大門走大路，該送立法院就送立法院，不要留下不良惡例，引起人民的疑慮。

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