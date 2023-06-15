Z女發聲！痛批朱凱翔「業界性騷擾慣犯」　喝酒後「強吻強抱」

▲議員陳芳盈北上召開記者會，指控朱凱翔性騷新事證。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

政壇性騷擾案連環爆，無黨籍雲林縣議員陳芳盈12日指控，媒體人朱凱翔曾當面2度問她「我可以和妳打砲嗎」，事後卻見對方在節目上痛批朱學恒，儘管朱凱翔道歉，但13日又有受害者指控朱是慣犯。陳芳盈15日上午召開記者會，先播放Z女的錄音檔案，痛批朱凱翔如果有管好鹹豬手，這些事情根本不會燒到他。

陳芳盈15日在台北市議員王欣儀、楊植斗的陪同下，在台北市議會召開記者會。陳芳盈於記者會前，公布Z女自錄的一段2分10秒錄音檔案，內容為「這幾天看到朱凱翔絲毫沒有誠意的道歉，還用網軍、自己公司的員工在受害者相關文章下留言，企圖帶風向。」

Z女提及，朱凱翔的做法，就是要讓其他受害者知道，他掌握網軍、輿論、流量，讓受害者更加不敢發聲，「這個行為跟性騷擾本身一樣可恥且可惡。」朱凱翔在業界是性騷擾慣犯，根本無須多言，人人都知道他喝酒後是什麼樣子，「就是手來腳來、強吻、強抱⋯」

Z女批評，過去朱凱翔曾是當紅的政論節目製作人，許多剛入行的女記者、政治幕僚，都因為權勢不對等，被他騷擾而不敢反抗，這不是權勢性騷什麼才是？但可怕的是，這個現象已經存在在業界不知道多久，「當我詢問資深的女前輩為何他們能忍受時，他們總是說，習慣就好、他就是這樣。什麼時候，女性被性騷擾該成為一種習慣？」

Z女說，很多人質疑，既然被性騷擾，那為何還要出席朱凱翔的聚會或接受他的邀約？政治、媒體界的人際網路關係高度重疊，「我們為什麼要因為一個惡人，放棄與其他人聚會的機會？」這個社會該做的是讓朱凱翔這種人不敢再性騷擾女性，且得到應有的懲罰，而不是永遠期待處於弱勢的受害者自己保護自己、遠離惡人。

最後，Z女強調，強烈建議朱凱翔好好面對自己的錯誤，不要再強辯，「如果你過去有管好你的鹹豬手，這些事情根本不會燒到你。」