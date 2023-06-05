崑大空設系許佑朋畢製作品奪設計大獎　國立研究所雙榜題名

▲崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職與創業奠下紮實根基。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，不僅在2022年TSID學生競圖大賽榮獲優選獎，畢製作品「鯤島十二°＿封存於座標上的記憶」在2023年青春設計節，更榮獲「建築與空間設計類」評審團大獎，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職創業奠下紮實根基。

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許佑朋高中就讀長榮中學多媒體科，升大學時跟著朋友就讀崑大空設系，後來發現系上在製作立體設計的課程與教學提供豐富的學習資源，越讀越有興趣，持續磨練技術與創意。2022年參與台灣室內空間設計學會所舉辦的「TSID空間設計競圖大賽」，以作品「感知遊樂場－虛實空間轉換」榮獲優選獎，該件作品結合科技與自然場景，在工作場域設置虛與實的空間，嘗試打造像遊樂場般歡樂自由的辦公環境，讓上班族的工作形式不受空間侷限，擁有無限可能性，嶄新創意令人印象深刻。

談起競賽過程，個性要求完美的許佑朋回憶當時在TSID競圖大賽，因在作品上設計較多內容與元素，在決選簡報10分鐘內無法完整闡述作品理念，雖然獲得優選仍帶有些許遺憾，但他持續精進實力，蓄積設計能量全力投入畢業製作。後續便以「鯤島十二°＿封存於座標上的記憶」在2023年青春設計節中奪下「建築與空間設計類」評審團大獎，其作品在探討逐漸消失的自然島嶼「鯤島」所面臨的環境議題，從台江內海消失的土地現象切入對環境的社會關懷。許佑朋在這場競賽對於作品從基地分析至設計轉換概念不僅傳達明確，對於評審疑問之處也補充完善說明，讓他終於了卻心中罣礙。

除了競賽，許佑朋也接觸校外活動累績實戰經驗，與空設系師生結合系上環境視覺設計課，以竹子為媒材製作竹椅座具，並將課程概念延伸製作「垂直的地語」光景藝術，展示於2021年龍崎光節空山祭，獲得民眾好評。3年級時設計「灰色方舟–臨時性解淤棲息塔」，旨在探討台江內海陸化與泥沙堆積的環境問題，實體作品更至2022年台江流域學習「探索與實作」故事展展出。他更考取TQC＋室內設計立體製圖、建築製圖應用手繪圖丙級證照，強化實務能力。

不僅畢業作品獲獎，許佑朋也擔任今年空設系畢籌會會長，校外展覽近期於5月19日至22日「新一代設計展」順利落幕，談起該場準備過程，許佑朋表示，當時開幕前一天臨時被通知布展空間超出主辦方劃分範圍，讓所有人非常緊張，幸好他發揮出色臨場應變能力，與其他幹部快速討論，最後在警衛邊趕人邊緊急更改展場設計的情況下圓滿完成，也讓活動如期舉行。畢業展最終場也於5月29日至6月7日於崑大校內展出，為大學生涯劃下完美句點。

年生活充實又忙碌，許佑朋感謝空設系沈豪慶老師啟發他對於室內設計與建築的興趣，四年級的畢業設計課尤其令他難忘，從畢製面談、議題發想、5次評圖、概念設計、設計完整，過程不斷與時間賽跑，加上畢籌會業務讓他分身乏術，一度興起想放棄的念頭，但他仍勇敢面對，做好當下每件該做的事。

許佑朋說，未來他將至台科大建築研究所進修，積極考取建築師執照，有機會則往創業的目標邁進，期有朝一日成為室內設計領域的卓越專才。