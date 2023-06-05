　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑大空設系許佑朋畢製作品奪設計大獎　國立研究所雙榜題名

▲崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職與創業奠下紮實根基。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職與創業奠下紮實根基。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，不僅在2022年TSID學生競圖大賽榮獲優選獎，畢製作品「鯤島十二°＿封存於座標上的記憶」在2023年青春設計節，更榮獲「建築與空間設計類」評審團大獎，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職創業奠下紮實根基。

▲崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職與創業奠下紮實根基。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許佑朋高中就讀長榮中學多媒體科，升大學時跟著朋友就讀崑大空設系，後來發現系上在製作立體設計的課程與教學提供豐富的學習資源，越讀越有興趣，持續磨練技術與創意。2022年參與台灣室內空間設計學會所舉辦的「TSID空間設計競圖大賽」，以作品「感知遊樂場－虛實空間轉換」榮獲優選獎，該件作品結合科技與自然場景，在工作場域設置虛與實的空間，嘗試打造像遊樂場般歡樂自由的辦公環境，讓上班族的工作形式不受空間侷限，擁有無限可能性，嶄新創意令人印象深刻。

▲崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職與創業奠下紮實根基。（圖／記者林悅翻攝，下同）

談起競賽過程，個性要求完美的許佑朋回憶當時在TSID競圖大賽，因在作品上設計較多內容與元素，在決選簡報10分鐘內無法完整闡述作品理念，雖然獲得優選仍帶有些許遺憾，但他持續精進實力，蓄積設計能量全力投入畢業製作。後續便以「鯤島十二°＿封存於座標上的記憶」在2023年青春設計節中奪下「建築與空間設計類」評審團大獎，其作品在探討逐漸消失的自然島嶼「鯤島」所面臨的環境議題，從台江內海消失的土地現象切入對環境的社會關懷。許佑朋在這場競賽對於作品從基地分析至設計轉換概念不僅傳達明確，對於評審疑問之處也補充完善說明，讓他終於了卻心中罣礙。

除了競賽，許佑朋也接觸校外活動累績實戰經驗，與空設系師生結合系上環境視覺設計課，以竹子為媒材製作竹椅座具，並將課程概念延伸製作「垂直的地語」光景藝術，展示於2021年龍崎光節空山祭，獲得民眾好評。3年級時設計「灰色方舟–臨時性解淤棲息塔」，旨在探討台江內海陸化與泥沙堆積的環境問題，實體作品更至2022年台江流域學習「探索與實作」故事展展出。他更考取TQC＋室內設計立體製圖、建築製圖應用手繪圖丙級證照，強化實務能力。

不僅畢業作品獲獎，許佑朋也擔任今年空設系畢籌會會長，校外展覽近期於5月19日至22日「新一代設計展」順利落幕，談起該場準備過程，許佑朋表示，當時開幕前一天臨時被通知布展空間超出主辦方劃分範圍，讓所有人非常緊張，幸好他發揮出色臨場應變能力，與其他幹部快速討論，最後在警衛邊趕人邊緊急更改展場設計的情況下圓滿完成，也讓活動如期舉行。畢業展最終場也於5月29日至6月7日於崑大校內展出，為大學生涯劃下完美句點。

▲崑山科技大學空間設計系應屆畢業生許佑朋，優異表現讓他將於畢業典禮獲頒智育獎，並同時錄取台科大、北科大建築研究所，為未來就職與創業奠下紮實根基。（圖／記者林悅翻攝，下同）

年生活充實又忙碌，許佑朋感謝空設系沈豪慶老師啟發他對於室內設計與建築的興趣，四年級的畢業設計課尤其令他難忘，從畢製面談、議題發想、5次評圖、概念設計、設計完整，過程不斷與時間賽跑，加上畢籌會業務讓他分身乏術，一度興起想放棄的念頭，但他仍勇敢面對，做好當下每件該做的事。

許佑朋說，未來他將至台科大建築研究所進修，積極考取建築師執照，有機會則往創業的目標邁進，期有朝一日成為室內設計領域的卓越專才。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
台男尾隨突「伸手摸她下身」！　南韓正妹嚇瘋
快訊／藍中正萬華立委初選不納黨員投票　611至613全民調
快訊／花1元買塑膠袋中千萬！　統一發票3、4月清冊曝光
快訊／微風運河驚見男浮屍　約20-30歲
快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」
無預警！　日本來台名店悄悄熄燈
獨／美商富淳領導狠坑下線！百人被騙2040萬
獨／幫父親事業休學重考　高二籃球好手戲水溺斃…校方哀慟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

克服車禍腳傷逆境　屏大校友陳瑩真錄取公費留學考試博士班

快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」　大雷雨示警區域曝

已婚男單獨約出門！「話題聊妻小」她曝背後用意：上鉤是自己願意

頂新和德「食公益」計畫　支持全台首創實物銀行愛心物資宅配

近10萬人可領3千！苗栗「敬老禮金」通過了　最快明年春節前發放

「不能就這樣算了！」判斷職場性騷擾　性別專家「3問」供自評

日月潭船票收費標準廢止！上限1500亂象多　回歸市場機制

開山路突飄詭異香味！　他見車底卡樹枝...原因超毛

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

克服車禍腳傷逆境　屏大校友陳瑩真錄取公費留學考試博士班

快訊／下班注意！雨區擴大「11縣市大雨特報」　大雷雨示警區域曝

已婚男單獨約出門！「話題聊妻小」她曝背後用意：上鉤是自己願意

頂新和德「食公益」計畫　支持全台首創實物銀行愛心物資宅配

近10萬人可領3千！苗栗「敬老禮金」通過了　最快明年春節前發放

「不能就這樣算了！」判斷職場性騷擾　性別專家「3問」供自評

日月潭船票收費標準廢止！上限1500亂象多　回歸市場機制

開山路突飄詭異香味！　他見車底卡樹枝...原因超毛

王世堅送蔣萬安秤子籲「我心如秤」　蔣萬安妙回這句話

現烤出爐就秒殺！台北15元銅板點心「蟹殼黃」　酥皮芝麻香包青蔥

好市多切片起司發霉「長灰綠斑紋」！　衛生局衝現場拆3包結果曝

台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

世界環境日「敬山凈山！　台東專校30師生以行動維護自然環境

洗衣店衣物遭竊　恆春警調監視器鎖定對象追緝

河邊鴨子頻失蹤！村民疑藏水怪　抽乾水驚見15kg「尖牙巨獸」

新板豪宅屢創9字天價　隔街「億級社區」苦撐8字頭

《無限神速斬 勇者鬥惡龍達伊的大冒險》9／28上市　收錄鬼岩城之戰劇情

上架就被掃光、10倍修護力升級的超強保養！女生化妝台的居家常備品

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

牛肉麵店今緊急停業「明開記者會」

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

台志願軍烏克蘭遇爆炸！　麻醉醒來才知被截肢

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

台志願軍烏克蘭戰場歸來　轉角遇「大批俄軍」愣住

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

網爆石牌牛肉麵店員將抹布水扭進湯鍋

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

可能又有颱風　氣象局回應了

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

更多熱門

相關新聞

崑大餐飲系陳冠妗用甜點繪畫揮灑精彩人生

崑大餐飲系陳冠妗用甜點繪畫揮灑精彩人生

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生陳冠妗患有學習障礙，但她努力不懈積極鑽研餐飲技術，陸續拿下荷蘭、加拿大及比利時等國際廚藝賽金牌殊榮，更發展繪畫專長，2019年獲得「超越自己幸福繪愛-學習障礙者聯合畫展」特優獎，並將所學投入公益活動，撕開特殊生標籤，將人生活得精彩！

拉花、杯測賽屢奪冠躍上國際舞台

拉花、杯測賽屢奪冠躍上國際舞台

最正女醫台大研究所畢業　開心PO跟黃仁勳同框照

最正女醫台大研究所畢業　開心PO跟黃仁勳同框照

崑大行銷系林子滕課業優異獲表揚

崑大行銷系林子滕課業優異獲表揚

崑大短片獲加國獨立電影節最佳學生電影

崑大短片獲加國獨立電影節最佳學生電影

關鍵字：

崑大空設系許佑朋設計大獎研究所

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

鍾明軒惹惱廠商！

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

83歲男星不信「能讓小54歲女友懷孕」！逼驗DNA

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

日本環球侏羅紀公園乘船遊9月起閉園

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面