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500萬「出國念碩士VS.房子頭期款」　鄉民戰翻：青春只有一次

▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲500萬「出國念碩士」還是用來當作「房子頭期款」在PTT上引發討論。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

如果有500萬，你會做什麼選擇？在PTT上就有一位網友發問表示，朋友的家裡給他500萬左右的預算，可以選擇拿這筆錢去美國念碩士，或者是在台灣畢業之後，拿來當買房子的頭期款。結果這個問題引發兩派網友的論戰，有人認為在台灣買房子最划算，也有人認為青春只有一次，錢再賺就有。

原PO在PTT女生板（WomenTalk）發文表示，有一位念電資的朋友，最近在煩惱要不要出國念研究所，因為爸媽只給他500萬的預算，可以選擇去美國念碩士，或是在台灣畢業後當作買房的頭期款。

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原PO指出，去美國的話，不知道工作會不會跟現在一樣難找，沒抽到H1B（工作簽證）的話在OPT（提供給留學生的臨時性工作簽證）結束後就要回來台灣了，三年的稅後薪資省省用存下來也抵不了學費+生活費，一來一回差了好幾百萬。

買房派的網友在推文中回應表示，「中產家庭買房先，除非你爸房好幾棟」、「在台灣九成是買房比較划算」、「問幾次都是房子，只漲不跌」、「台灣念電資碩+買房=穩定財富放大器」。

出國派的網友則回應表示，「出國啊，500萬很容易賺，青春只有一次」、「秒選出國念碩士，能出國增廣見聞的機會比買房更少」、「錢再賺就有出國+1」、「出國，不用糾結眼前利益」、「有能力當然出國啊，看長期絕對比較高」。

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關鍵字：

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