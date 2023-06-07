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家貧打工分擔五口生計　崑大雙胞胎薛喬恩、薛喬育考取研究所

▲崑山科技大學應屆畢業生薛喬恩與薛喬育為雙胞胎姐妹，因清寒家境兩人課餘兼職多份打工維持家計，但她們仍積極向學考取研究所踏上嶄新的學習旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學應屆畢業生薛喬恩與薛喬育為雙胞胎姐妹，因清寒家境兩人課餘兼職多份打工維持家計，但她們仍積極向學考取研究所踏上嶄新的學習旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

分別就讀崑山科技大學視傳系、視訊系的應屆畢業生薛喬恩與薛喬育為雙胞胎姐妹，因清寒家境兩人課餘需兼職多份打工維持家計，她們積極向學優異表現，讓姊姊薛喬恩於畢業典禮擔任畢業生代表上台撥穗，妹妹薛喬育則獲頒群育獎，姐妹雙雙考取研究所踏上嶄新的學習旅程。

▲崑山科技大學應屆畢業生薛喬恩與薛喬育為雙胞胎姐妹，因清寒家境兩人課餘兼職多份打工維持家計，但她們仍積極向學考取研究所踏上嶄新的學習旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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薛喬恩與薛喬育因為雙胞胎關係，兩人從幼稚園到國中都同班，升高中時，自小喜歡畫畫、對手作有熱誠的薛喬恩就讀雄工圖文傳播科，喜歡設計的薛喬育則選擇岡山農工室內空間設計科，兩人首次分開升學，後因學校安排讓她們至青春設計節、放視大賞觀賞大專生的作品，分別被崑大視傳系與視訊系生動的影像與平面視覺產品所吸引，意外又進入同間學校就讀，也經常發生被誤認為對方的情形，相當有趣。

▲崑山科技大學應屆畢業生薛喬恩與薛喬育為雙胞胎姐妹，因清寒家境兩人課餘兼職多份打工維持家計，但她們仍積極向學考取研究所踏上嶄新的學習旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自單親家庭的薛家姐妹與外婆、媽媽、小妹同住，家境並不優渥，支出全靠媽媽任職服務業的微薄薪水養活一家五口，除了生活開銷，還有家中三姐妹的學費，以及外婆的醫療費，遇到疫情收入更銳減。原本姐妹倆高中畢業就想出去工作貼補家用，但媽媽因照顧家裡，年紀輕輕便出社會賺錢，深知讀書的重要性，她反而鼓勵兩姐妹繼續升學，在未來職涯上有更多選擇。為了分擔家計，貼心懂事的她們在課餘也陸續在火鍋店、校內各處行政單位兼職，並長期擔任宿舍幹部，不僅認真求學，也熱心校園事務。

兩姐妹個性南轅北轍，喜歡手作的薛喬恩對視傳系工藝設計課中的木工與陶藝留下深刻印象，在校內資源補助下，陸續考取Photoshop CC 影像處理認證、SSE攝影國際認證、MPCC 文創品牌行銷企劃師甲級等證照，更運用所學，在畢業製作「良飲堂」擔任產品包裝編排與製作，該項作品將中藥茶飲及藥材資訊視覺化製成養生禮盒，讓民眾更清楚知道配方及功效，創意十足！

▲崑山科技大學應屆畢業生薛喬恩與薛喬育為雙胞胎姐妹，因清寒家境兩人課餘兼職多份打工維持家計，但她們仍積極向學考取研究所踏上嶄新的學習旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

薛喬恩表示，團隊不僅認真查詢各項藥材資料，更親自前往中醫診所諮詢醫師，為配方成份把關，作品也於新一代設計展、放視大賞等設計活動展出，獲得觀眾好評。值得一提的是，薛喬恩還擔任魔術社及宿舍群英聯誼社社長，多才多藝！因想再拓展資訊、程式領域相關知識，目前已考取崑大資訊管理研究所，期望未來成為平面與立體設計兼具的產業人才。

視訊系的薛喬育個性內向，加上非本科出身，讓她一開始在課業與交際上深感挫折，但她不放棄，除了課堂勤作筆記、擔任教學助理外，平時也積極觀看教學影片增進知識，並考取Adobe Photoshop CC和SSE攝影證照。在該系李思欣老師推薦下，協助舉辦第18屆螺絲起子影展，負責聯繫廠商與處理競賽相關行政事務，擁有參與活動的經驗，讓她在畢業作品《好好說話》擔任製片，負責編列預算、場地與器材租借等，該部作品更榮獲2023放視大賞影視類影視組優選獎與第18屆螺絲起子影展大專影視類特別獎，收穫豐碩。

薛喬育表示，當時在放視大賞顧展時，剛好碰到評審來評決選作品，因導演當天身體不適缺席，改由她代表為評審介紹畢製內容，雖然當下非常緊張，但過去活動累積的豐富交際經驗也讓她穩定焦慮情緒，最後不但完整介紹作品理念，更進一步獲獎，讓她非常感動。畢製作品《好好說話》講述家庭與性別自我探索議題，也讓薛喬育燃起對該領域的興趣，在視訊系陳姿君與洪莉雯老師鼓勵下，她也報考並成功錄取該校媒體藝術研究所，持續精進更多影視新知與技術。

▲崑山科技大學應屆畢業生薛喬恩與薛喬育為雙胞胎姐妹，因清寒家境兩人課餘兼職多份打工維持家計，但她們仍積極向學考取研究所踏上嶄新的學習旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

忙碌的生活未讓兩姐妹喊苦，反而留下有趣回憶，薛喬育回想在2020年參加慈青社課輔班活動時，曾遇見和她同樣怕生的兒童，在她的耐心陪伴下協助孩童發展畫畫興趣，留下愉快的課程體驗；而薛喬恩則是在擔任宿舍副總舍長時半夜遇到地震，讓她臨機應變馬上衝去打開宿舍大門疏散住宿生，並協助各樓層檢查及通報，也學會如何與長官及住宿生溝通，領導各樓層幹部。在校園接觸的學習經驗都讓她們感受到助人的快樂，更獲得滿滿的成就感。

這一路走來，薛喬恩感謝媽媽在升學上總是給予支持，也鼓勵學弟妹：「有些事情不是看到希望才堅持，而是堅持才會看到希望。」薛喬育則感謝視訊系師長用心提拔學生，更帶領學生參與大型策展活動，接觸更寬廣的學習視野，她也引出今年視訊系畢展的主題「前進吧！帶著愛與勇氣。」希望學弟妹：「有自信一點，不要放棄自己，對生活保有熱忱。」在同校唸書，讓倆姐妹既是家人又像朋友，不僅分享生活上的快樂與憂愁，在未來求學路上也成為彼此最堅強的依靠。

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