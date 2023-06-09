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艱苦家境磨礪勤學人生　崑大資工系吳翰彰入圍總統教育獎

▲崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，人圍總統教育獎，體現突破逆境翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，人圍總統教育獎，體現突破逆境翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，自小需照顧身障雙親與負擔家中經濟，貧困生長環境反而讓他發奮求學，參與多項競賽獲獎，更積極參與公益活動回饋社會，不僅榮獲2021年「鴻海獎學鯨」10萬元清寒獎助學金、2023年大專優秀青年，將於畢業典禮獲頒群育獎外，更入圍總統教育獎，最終榮獲「奮發向上優秀學生獎」，突破逆境翻轉人生！

▲崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，人圍總統教育獎，體現突破逆境翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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吳翰彰自小家庭清寒，父親因頭部受到撞擊患有輕度智能障礙，母親則因頭部腫瘤手術後導致半身不遂，被判定為重度肢體殘障，家中頓時陷入經濟困境，讓他與哥哥自小半工半讀維持生計，但他從沒想過放棄學習，在高中讀完餐飲科後因興趣改跨考崑大資工系，展現學習天賦與熱忱，於2021年榮獲第12屆IIIC國際創新發明賽金牌。

▲崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，人圍總統教育獎，體現突破逆境翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，吳翰彰也熱衷參與社團活動，加入攝影社後，考取SSE攝影證照和Adobe Photoshop CC證照，並於2021年TSIA 國際美業菁英賽「國際商品網拍攝影組」榮獲最佳設計獎，在2023年第49屆嵐雲文學獎中更以「行人地獄」榮獲新詩創作組第二名，多才多藝。

▲崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，人圍總統教育獎，體現突破逆境翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

兼顧學業、家庭與工作，吳翰彰生活相當忙碌，他仍熱心投入公益活動，主動舉辦環保淨灘活動「海好有你」、在「奇FUN，BOOK思議社區閱讀推廣營」中輔導國小學童閱讀、在「追竹吧!孩子」活動中協助偏鄉教育，以及參與「嘿！與您相約粽夏日之夢」照顧年長者，並與崇德青年社團隊攜手台積電慈善基金會合作，協助偏鄉更換省電燈具，更獲得2021年青年志工團隊競賽績優服務獎，以實質行動回饋社會。

吳翰彰豐富學經歷與正向的求學態度不只獲得校內師長讚賞，更得到外部實質肯定，在2021年以優異成績榮獲第5屆「鴻海獎學鯨」10萬元，該獎項除了要提供證照資格、實習或擔任志工經驗、參賽經歷、自傳和求學歷程等8樣書面資料外，還需要拍攝2至3分鐘的自我推薦影音作品，能獲選實屬不易。今年進一步榮獲大專優秀青年與總統教育獎–奮發向上優秀學生獎，勤學的精神令人欽佩。

▲崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，人圍總統教育獎，體現突破逆境翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了善盡公益，吳翰彰也時常關注道路交通議題，他回憶兒時陪母親在醫院手術時，看到很多病人都是因為車禍送醫，加上發現台灣是測速照相儀器設置率偏高的國家，傷亡率卻無明顯下降，讓他立下想改善交通狀況的志願，在指導老師李冠榮副教授協助下，與學生黃建銘、石靖安、沈子淮共同發表論文〈開放式交通動態圖資共享平台〉，自行架設網站，讓民眾可查詢到全台測速照相地段與速限、過去車禍事故發生地點等資料，希望藉由透明化的資訊喚醒民眾對交通安全的意識。

▲崑山科技大學資訊工程系應屆畢業生吳翰彰，人圍總統教育獎，體現突破逆境翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

貧苦的家庭環境不僅沒打擊吳翰彰，反而讓他化為成長的動力，他感謝鐘俊顏副校長、創媒學院張世熙院長與林麗紅老師的提拔，也感謝資工系每位師長與朋友的協助，讓他在大學四年收穫滿盈，也時刻勉勵自己「今日的我，要比昨日更進步」，鼓勵和他有相同處境的學生帶著正向態度迎接挑戰，透過學習翻轉未來，活出自己的人生。畢業後吳翰彰也將至崑大企業管理研究所繼續進修，培養管理技能，未來計劃報考交通行政的公職考試，任職相關單位，為改善臺灣交通問題與道路環境規劃盡一份心力。

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