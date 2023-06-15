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28歲女假冒17歲女高中生上學　「長達1年才發現」背後原因曝光

▲▼女高中生,女學生,女國中生,櫻花妹。（圖／CFP）

▲女子假扮女高中生上學。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州傳出一起誇張事件，一名28歲女子竟然假扮17歲女高中生，在當地學校就讀長達1年，警方識破真相後，近來將她與協助偽造文件的46歲母親一同逮捕。

聖查爾斯郡(St. Charles Parish)警方表示，來自布特(Boutte)的28歲女子瑪莎(Martha Jessenia Gutierrez-Serrano)與46歲母親瑪爾塔(Marta Elizeth Serrano Alvarado)因為偽造文書，被控破壞公共紀錄罪(Injuring public records)而被逮捕。

當局上月29日收到當地學校官員報告，懷疑有一名成年女子假扮成女高中生，於2022-2023學年就讀當地公立高中Hahnville High School，調查後發現，瑪爾塔涉嫌幫女兒偽造身分證明和出生資訊，讓對方在高中註冊就學。

警長格雷格(Greg Champagne)在記者會中表示，瑪莎疑似是為了學習英文才會假扮高中生入學，「雖然我沒有親眼看過她的長相，但我可以告訴你，據說她的外型十分年輕，很容易就會被認為是青少女」，且瑪莎就學時十分乖巧，沒有發生過任何不當行為，未來學校將加強流程，以確定學生入學資料的真實性。

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