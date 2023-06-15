俄駐敘軍機頻挑釁！美宣布「在中東部署F-22」：小心誤判或情勢升級

▲美軍在中東部署F-22戰機以嚇阻俄國在當地「不安全而不專業的行為」。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國中央司令部（CENTCOM）14日宣布，軍方對俄羅斯飛機在中東「不安全而不專業的行為」感到擔憂，因此空軍決定本周向中東部署F-22戰機。

據美媒Politico與CNN報導，CENTCOM司令庫里拉（Michael "Erik" Kurilla）在新聞稿指出，「俄羅斯不安全而不專業的行為不符合我們對專業空軍的期望，而俄軍多次違反空域防止衝突措施的行為，讓局勢被誤判或升級的風險升高。」

為了改善相關區域的安全與穩定，CENTCOM宣布美軍本周將在中東、南亞和中亞地區的美國空中與地面部隊部署F-22戰機，而這些戰機都來自於維吉尼亞州朗里空軍基地（Langley Air Force Base）。

美國中央空軍司令部（US Air Forces Central）指揮官格林克維奇（Alex Grynkewich）透露，這些F-22戰機是從歐洲重新部署。

美國空軍發言人指出，俄羅斯近來在中東地區的活動越來越魯莽。與此同時，報導稱，美俄之間的關係也隨著烏克蘭戰爭的推進越發緊張。CNN直言，在俄軍在烏克蘭前線作戰之際，美國與俄羅斯的飛機仍在中東，尤其是敘利亞一帶，持續「互動」。