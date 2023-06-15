星巴克「開除白人經理」遭判賠7.9億　5年前驅趕非裔風波續燒

▲星巴克。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國賓州費城一間星巴克2018年爆發糾紛，2名非裔男子未消費坐在店內遭到驅離上銬逮捕，引爆批評聲浪，時任執行長出面道歉，白人店經理也因此被開除。這名白人經理事後控告公司種族歧視，依據法院判決結果，星巴克應該賠償她2560萬美元（約7.9億元台幣）。

綜合CNN、BBC等報導，這起事件發生在2018年4月，兩名男子尼爾森（Rashon Nelson）及羅賓森（Donte Robinson）被店員要求離開現場，兩人以正在等待商業夥伴為由拒絕，店家報警，兩人遭員警上銬帶走。在目擊者把影片上傳推特後引爆種族歧視爭議，大批民眾感到不滿，發起罷喝活動、到星巴克門市抗議。

星巴克為了滅火，時任執行長約翰遜（Kevin R. Johnson）親自向兩人道歉，宣布全美直營門市關門進行「種族議題」教育訓練。當時管理該區域的白人經理菲利普絲（Shannon Phillips）遭到解僱。

在星巴克上班約13年的菲利普絲2019年控告星巴克。她稱，當年事情發生後，星巴克開始懲罰未涉及這起爭議的白人員工，一名涉及歧視行為的白人員工被要求行政休假，但她知道那是不實指控，試圖替無辜員工辯護，最終遭到解僱。

根據法律文件，星巴克稱解僱菲利普絲是基於不可回復的情況，而菲利普絲主張這是掩飾種族歧視的託辭，是因為她的白人身份才遭到公司解僱。星巴克否認相關指控，指菲利普絲在這場公關危機之中缺乏領導能力，未意識到情況有多危急，決定把她解僱，因為強大領導能力在危機發生時至關重要。

針對這起事件，陪審團歷經6天討論之後，在12日做出一致裁決，判定星巴克要賠償2560萬美元，其中包括2500萬美元的懲罰性損害賠償及60萬美元的補償性賠償。對此星巴克發言人安德森（Jaci Anderson）表示，星巴克對於這項結果感到失望，正進行相關評估。