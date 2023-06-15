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南消新營高級救護隊陳世欽　榮獲全國十大傑出救護技術員

▲台南市消防局新營高級救護技術員陳世欽，榮獲社團法人台灣急診醫學會辦理「十大傑出救護技術員」之殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局新營高級救護技術員陳世欽，榮獲社團法人台灣急診醫學會辦理「十大傑出救護技術員」之殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局新營高級救護技術員陳世欽，在全國各縣市消防救護菁英中脫穎而出，榮獲社團法人台灣急診醫學會辦理「十大傑出救護技術員」之殊榮。

社團法人台灣急診醫學會為獎勵學以致用之救護技術員，經由樹立楷模以提升緊急醫療救護動能，辦理十大傑出救護技術員徵選，評審人員由內政部消防署官方代表及醫界長期參與醫急醫療救護系統之醫護人員組成，對於各縣市推薦參加甄選之救護技術員在學能知識及執行緊急救護技能(急救成功率、用藥、高階救護技術）、參與救護教學、品管、研究等進行評選。

消防救護人員陳世欽自2012年自警察轉任消防工作，因執行警察工作期間，訓練出敏銳的觀察力，所以在轉任消防救護工作後，依據現場狀況，迅速判斷，給予正確的急救處置，即時挽救人命；為提升救護學能，取得PHTLS、ACLS、ETTC、APLS(PALS)等多張急救相關證照，近5年來多次搶救瀕死病患使得康復出院，他認為緊急救護的堅持因為對生命的尊重，緊急救護需要的不只是技術，更需要的是團隊合作及態度，才能在高壓的環境中完成各項處置。

市長黃偉哲對於消防局連續12年所推薦的優秀人員皆獲選十大傑出救護技術員感到欣慰，同時也對台南市各急救責任醫院、醫療指導醫師的支持及付出表示感謝，消防局對於提升緊急救護品質的努力有目共睹，近年急救成功率成長到31.9％，期勉消防局持續進步，守護城市安全，保障市民健康。

消防局李明峯局長表示，本次獲獎人員對到院前緊急救護工作具有高度熱忱，除了在救護勤務上的優異表現，在救護各項品管及訓練上的積極參與也深受長官的讚賞，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許消防局所屬人員能以此為表率。

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