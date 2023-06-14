南消與在地企業簽署合作備忘錄　守護安全大台南

▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局14日上午8時30分，於消防局防災教育館，舉行「守護安全大台南簽署合作備忘錄」活動，由消防局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，藉由消防局創新研發小組針對消防救災救護議題，共同研發改良及精進消防救災救護效能，將新科技導入救災救護行列，造福市民朋友及消防人員。

南良國際台南分公司是台南在地專業製造複合材料產業的服務商，成立於西元1972年，擁有超過50年的橡膠海綿潛水衣料、工業用橡膠海綿、高分子材料、充氣類、黏扣帶、耐磨布、功能性紗線與成品製造經驗, 甚至開發製造消防衣及警用防彈背心等，該公司秉持著回饋社會及發揮企業責任精神，無償與消防局進行研發，協助解決消防及救護員研發面臨的棘手問題。

14日同步發表消防局創新研發小組與南良國際再次合作首創開發「防切割救護背心」，由於救護員執行各種救護案件面臨著許多風險性與危機處理，為避免同仁遇不理性之傷病患，因失控以危險利器造成救護員傷害，同時具備「防切割」、「輕巧」與「透氣性」，提供救護員安全防護與舒適性。

去年8月，台南市消防局在產、官、學三方面合作下，發布電動車滅火研發成果，其中滅火毯之研發與2次改良，係由消防局與南良國際台南分公司協力合作，當電動車起火時將耐溫800度以上之滅火毯覆蓋整個車體，快速抑制火勢並阻隔燃燒，目前各大隊至少配置3組以上滅火毯，消防局也加強消防人員電動車火災搶救要領與訓練。此滅火毯不僅應用於電動車火災，亦可多元應用於其他類型火災，例如雜草火災、油類火災等，國內自製滅火毯不僅降低研發成本，甚至優於國外滅火毯材質，減少消防人員之危害。

市長黃偉哲表示，十分樂見消防局研發量能與時俱進，與在地優良企業簽定合作備忘錄，針對消防局提供各項救災救護裝備器材研發或改良需求，南良國際提供適當之專業技術人員與各項資源，無償進行技術指導與研發各項救災救護裝備器材。此舉不僅符合實際救災效益，更是本著積極合作精神，共同提升產官學交流技術與研發量能，引領府城邁向科技救災及智慧城市邁進。

消防局局長李明峯表示，近年來為鼓勵基層主動研發災害搶救裝備器材，除了建立創新提報機制外，也成立創新研發改造小組持續推動與審查，舉凡消防衣烘乾設備、消防車及無人機之遠端即時監控系統、新型便攜式熱防護消防救援無線電袋、消防水帶清洗機、射水無人機等，均朝向救災更便利、守護民眾及自身安全為宗旨持續努力精進。