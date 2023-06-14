　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消與在地企業簽署合作備忘錄　守護安全大台南

▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局14日上午8時30分，於消防局防災教育館，舉行「守護安全大台南簽署合作備忘錄」活動，由消防局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，藉由消防局創新研發小組針對消防救災救護議題，共同研發改良及精進消防救災救護效能，將新科技導入救災救護行列，造福市民朋友及消防人員。

▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南良國際台南分公司是台南在地專業製造複合材料產業的服務商，成立於西元1972年，擁有超過50年的橡膠海綿潛水衣料、工業用橡膠海綿、高分子材料、充氣類、黏扣帶、耐磨布、功能性紗線與成品製造經驗, 甚至開發製造消防衣及警用防彈背心等，該公司秉持著回饋社會及發揮企業責任精神，無償與消防局進行研發，協助解決消防及救護員研發面臨的棘手問題。

▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

14日同步發表消防局創新研發小組與南良國際再次合作首創開發「防切割救護背心」，由於救護員執行各種救護案件面臨著許多風險性與危機處理，為避免同仁遇不理性之傷病患，因失控以危險利器造成救護員傷害，同時具備「防切割」、「輕巧」與「透氣性」，提供救護員安全防護與舒適性。

▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年8月，台南市消防局在產、官、學三方面合作下，發布電動車滅火研發成果，其中滅火毯之研發與2次改良，係由消防局與南良國際台南分公司協力合作，當電動車起火時將耐溫800度以上之滅火毯覆蓋整個車體，快速抑制火勢並阻隔燃燒，目前各大隊至少配置3組以上滅火毯，消防局也加強消防人員電動車火災搶救要領與訓練。此滅火毯不僅應用於電動車火災，亦可多元應用於其他類型火災，例如雜草火災、油類火災等，國內自製滅火毯不僅降低研發成本，甚至優於國外滅火毯材質，減少消防人員之危害。

▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，十分樂見消防局研發量能與時俱進，與在地優良企業簽定合作備忘錄，針對消防局提供各項救災救護裝備器材研發或改良需求，南良國際提供適當之專業技術人員與各項資源，無償進行技術指導與研發各項救災救護裝備器材。此舉不僅符合實際救災效益，更是本著積極合作精神，共同提升產官學交流技術與研發量能，引領府城邁向科技救災及智慧城市邁進。

▲台南市消防局舉行守護安全大台南簽署合作備忘錄活動，由消防局局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表簽署，雙方共同研發改良及精進消防救災救護效能，造福市民及消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，近年來為鼓勵基層主動研發災害搶救裝備器材，除了建立創新提報機制外，也成立創新研發改造小組持續推動與審查，舉凡消防衣烘乾設備、消防車及無人機之遠端即時監控系統、新型便攜式熱防護消防救援無線電袋、消防水帶清洗機、射水無人機等，均朝向救災更便利、守護民眾及自身安全為宗旨持續努力精進。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
女神級大胃王「捷運嗑雞排」粉絲嚇壞！　真相曝光
獨／全校只有1位畢業生！　「校長下海」打造專屬畢典
快訊／日自衛隊員掃射！　多人中彈
快訊／廣末涼子改口認出軌！　巨肌小王急求饒
快訊／直接掏性器官示意口交！　神腦董事長爆性騷
快訊／介入5億高中生案遭控「刻意誤導」！高大成回應了
快訊／廣末涼子認出軌！　宣布：無限期停工
快訊／申請入學缺額「創5年新高」　台大、成大缺額都破百
行銷講師被起底！　幫哥賣「性侵3歲女童影片」
快訊／美女議員控差點被性侵　朱凱翔回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

卡哇伊的秋田觀光大使　秋田犬回日本介紹台南鳳梨

別白跑！　桃園「中庄吊橋」封3天

攜手綠基會、創價學會　虎科大發揮永續影響力

歡慶警察節　雲縣警局表揚模範警察、刑事鑑識楷模

南消與在地企業簽署合作備忘錄　守護安全大台南

新北刺網、拖網禁漁期將至　違者最高罰15萬元

新北推動犬貓結紮計畫　有效控制遊蕩犬數量獲肯定

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

全國首創！桃園禽舍改建結合智慧農業補助再加碼　最高可達1,300萬

預算花在刀口上！桃園市民活動中心新建原則　採五項評估指標

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

卡哇伊的秋田觀光大使　秋田犬回日本介紹台南鳳梨

別白跑！　桃園「中庄吊橋」封3天

攜手綠基會、創價學會　虎科大發揮永續影響力

歡慶警察節　雲縣警局表揚模範警察、刑事鑑識楷模

南消與在地企業簽署合作備忘錄　守護安全大台南

新北刺網、拖網禁漁期將至　違者最高罰15萬元

新北推動犬貓結紮計畫　有效控制遊蕩犬數量獲肯定

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

全國首創！桃園禽舍改建結合智慧農業補助再加碼　最高可達1,300萬

預算花在刀口上！桃園市民活動中心新建原則　採五項評估指標

端午開車出遊留意！國道連假車禍「暴增5成」　3大肇因出爐

國1凌晨8車追撞釀4傷！　傳拖吊時「百萬現金+槍械」從賓士掉出

天津「一夜兩棟大樓」大爆炸！釀3死多人傷　男子用煙花犯案被捕

輝達收盤市值正式破1兆美元　成美股第七家兆元俱樂部成員

實施周休三日？　逾98%資方認為可能性不高

張育成至少再10天才能歸隊　紅襪游擊再換人、主帥：這是底線

轟幼園餵藥案「假訊息太多」　侯友宜批賴清德：打假辦公室假裝打？

開啟孩子創造力！　華碩STEAM教育程式機器人PINBO在台上市

ETF配息王00919規模連9日大增！　擠進百億俱樂部

快訊／台東機車失控衝入水溝！　2女無呼吸心跳搶救中

騎車目睹「白梅花活吞蜥蜴」　回家整理影片哭了：竟然有一顆蛋

地方熱門新聞

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

行人穿越道撞死行人判1年2月

喜憨兒募集端午溫暖送

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

南消婦宣員深入區里宣導防火

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

端午節有機培養土5倍大放送

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

南消與在地企業簽署合作備忘錄

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

南消友會第四辦事處頒贈救災救護工作獎勵金

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

桃園「中庄吊橋」封3天

青春舞極限校際盃街舞大賽將登場

更多熱門

相關新聞

南消婦宣員深入區里宣導防火

南消婦宣員深入區里宣導防火

為防範轄內火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防之重視，保障生命財產安全，台南市消防局第六大隊安和分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，13日晚上7時至9時，由里長及鄰長陪同，對於轄內安南區安慶里之里民，實施居家防火宣導。

南消二大強化跨縣市山域救援

南消二大強化跨縣市山域救援

企業捐贈光纖式喉頭鏡9組及相關配件

企業捐贈光纖式喉頭鏡9組及相關配件

六大隊辦分小隊長考核訓練

六大隊辦分小隊長考核訓練

小六生偷看班導平板　驚見「真心話」崩潰

小六生偷看班導平板　驚見「真心話」崩潰

關鍵字：

南消企業簽署備忘錄守護安全大台南

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

即／大樂透2.15億開出4注　各得5300萬

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面