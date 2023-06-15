鄰居昏迷倒地！休假消防小隊長衝現場CPR　救回鄰居一命

▲台南市消防局後甲分隊小隊長李明璋，休假於住家外聽聞鄰居倒地，立即上前協助為鄰居實施CPR，並搶命成功。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局後甲分隊小隊長李明璋，日前休假在住家外聽聞鄰居倒地，立即上前協助為鄰居實施CPR，在救護車到場前幫助病人恢復呼吸心跳，成功拯救寶貴生命。

李小隊長於1998年開始擔任消防人員服務至今已逾24年，領有EMT-P高級救護技術員證照，晉陞為小隊長後仍保有緊急救護熱忱，參與救護技術研討、擔任救護訓練教官、協助救護品管等工作。此次亦發揮所長，於救護車抵達前使患者恢復生命徵象，並順利出院返家靜養。

第七大隊大隊長石家源表示期勉所有警消人員，均能把握消防局所辦理各項專業訓練，努力認真學習發揮所長，無論是救災技能或是救護技術，遇有緊急事故即可「自救救人」。

消防局局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，充實救護裝備並提升同仁各項緊急救護技術，於現今消防局勤務量最繁重的救護勤務上，能帶給台南市民最有高標準的救護品質，很高興本市消防同仁能善用所學，於休假時也能成功挽救生命，消防局將持續推動及辦理高品質救護技術，以期能讓更多需要緊急救援的人得到幫助。建構安全大台南以維護市民安居樂業。